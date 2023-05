WALBECK. Mit einem großen Jubiläumskonzert am Fronleichnamstag, 8. Juni, feiert das Rock- und Poporchester „High Fidelity“ gemeinsam mit Fans, Familien, ehemaligen Mitgliedern und Freunden sein 20-jähriges Bestehen und gibt dazu im Waldfreibad Walbeck sein bislang größtes Konzert in der Bandgeschichte.

„High Fidelity“ oder kurz „HiFi“ ist eine Bandformation mit über 25 Musikern. Das Orchester inszeniert die besten Rock-, Funk- und Soulklassiker und begeistert mit den schönsten Pop- und Jazzballaden. Dabei werden nicht nur eine Menge Gefühle, sondern auch der Spaß an der Musik und des gemeinsamen Musikerlebens auf das Publikum übertragen.

Neu arrangiert

An bis zu 20 verschiedenen Instrumenten werden die Stücke dargeboten und warten neben der Standardbesetzung mit Bläsern, Streichern, Percussion und einem großen Chor auf. Mit insgesamt sieben starken Sängern ist High Fidelity in allen Genres und Stimmlagen sehr gut aufgestellt. Daher sind Songs in verschiedensten Musikstilen und Tonlagen möglich. Die Bandmitglieder kommen aus ganz NRW und finden sich für die gemeinsamen Proben im Bandraum in Geldern zusammen. Trotz der räumlichen Distanz schaffen es die Musiker mindestens einmal im Monat in der Gesamtbandformation zu proben und die Qualität ihres Repertoires stetig zu verbessern. Weitere Proben werden über die einzelnen Register- (unter anderem Sänger, Streicher und Bläser) sowie in Einzelproben organisiert.

Der Name „High Fidelity“ bedeutet übersetzt: „hohe Wiedergabetreue“. Besser kann man die Formation nicht beschreiben, denn der Name ist Eigenanspruch an jedes Konzert und jeden Auftritt. Songs, die ihrem Original Konkurrenz machen, gespielt mit hoher Präzision und Perfektion. Jedes Stück von High Fidelity wird selbst gesetzt und arrangiert, so entsteht eine Vielfalt und Klangbreite, wie man sie selten zu hören bekommt.

Premiere beim Stadtfest 2003 in Straelen

Im Jahr 2003 war der Startschuss für die Band: Gegründet wurde sie von Markus Kempkens und weiteren ehemaligen Schülern der Kreismusikschule Kleve in Geldern, die damals eine Vision hatten: „Unbedingt weiter Musik machen!“ Denn aufgrund ihres Abschlusses an der Musikschule mussten die damaligen Schüler mit der ehemaligen Orchesterformation „E.S.O.“ („Electric Sound Orchester“ – das Jugendorchester der Kreismusikschule Kleve) aufhören. Keine gemeinsamen Proben mehr? Das wollten sie nicht und gründeten kurzerhand privat ein eigenes Orchester, das schließlich „High Fidelity“ getauft wurde. Die ausgewählten Songs für High Fidelity wurden fortan – damals sowie heute – allesamt von Christian Klaessen exklusiv arrangiert und auf die Band abgestimmt. Der Startschuss war der erste Auftritt am 20. Juli 2003 beim Straelener Stadtfest auf dem Marktplatz. Seitdem kann das Rock- und Poporchester vom Niederrhein auf 20 Jahre Musikgeschichte mit Konzertreihen und Auftritten in den verschiedensten Locations bis hin zu einigen aufregenden Konzert-Ausflügen deutschlandweit zurückblicken.

Abschied von langjährigen Musikern

Mit dem großen Jubiläumskonzert am 8. Juni im Waldfreibad Walbeck ist auch ein Blick in die Zukunft verbunden: Einige langjährige Bandmitglieder verabschieden sich nach 20 Jahren in den wohlverdienten „HiFi-Ruhestand“. Das bedeutet neben einem emotionalen Abschied auch einen Re-Start für die Band mit tollen Neuzugängen und internen Rollenveränderungen.

Mit neuer Bandformation und einem Repertoire-Update will High Fidelity auch zukünftig weiter durchstarten; das Jubiläum gibt somit tolle Aussichten auf ganz viel HiFi-Musik und die persönliche Weiterentwicklung der Band.

Tickets gibt es für 15 Euro online unter: waldfreibad.ticket.io oder alternativ an der Abendkasse am Konzerttag. AK