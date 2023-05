Bischof Genn feiert Gottesdienst in Kevelaer

KEVELAER. Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, wird am kommenden Mittwoch, 31. Mai, um 10 Uhr in Kevelaer in der Basilika St. Marien für die deutsche Kirche den Gottesdienst in besonderem Gedenken für die Weltsynode feiern. Das Synodensekretariat in Rom hat alle Bischofskonferenzen weltweit aufgerufen, am 31. Mai zum Abschluss des Marienmonats, an einem Wallfahrtort im jeweiligen Land eine Messe in besonderem Gedenken für die Weltsynode zu feiern. Die Weltsynode findet vom 4. bis 29. Oktober in Rom statt. Bereits jetzt sind die Etappen auf diözesaner und kontinentaler Phase abgeschlossen. Die Einladung aus Rom an die Bischofskonferenzen kommt von Kardinal Mario Grech, dem Generalsekretär der Synode. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, hatte Bischof Genn, gebeten, diesen Gottesdienst für Deutschland in Kevelaer zu feiern. Die Weltsynode steht unter dem Leitwort „Für eine synodale Kirche – Gemeinschaft, Teilhabe und Mission“. Nach Aussage von Papst Franziskus ist ihr Ziel eine Steigerung des Zusammen-wirkens der Kirche „in allen Bereichen ihrer Sendung“.