Telefonbetrüger in Geldern festgenommen

GELDERN. Zu einer Vielzahl sogenannter Schockanrufe kam es am vergangenen Freitagmittag im gesamten Kreisgebiet Kleve. Hierbei gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus. Den Angerufenen wurde jeweils gesagt, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution benötigt werde, um eine Inhaftierung zu verhindern. Die Pflegekraft einer älteren Dame in Geldern durschaute den Betrugsversuch und verständigte die richtige Polizei. Die Dame verabredete mit dem Betrüger eine Geldübergabe, welche sie zuvor mit der eingesetzten Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Geldern abgesprochen hatte. Der Plan ging auf. Ein 37-jähriger Mann aus Polen erschien zur Geldübergabe und konnte widerstandslos festgenommen werden. Die zuständige Richterin ordnete für den Betrüger die Untersuchungshaft an.