Pfingstkirmes Geldern kehrt “zurück zu alter Stärke”

GELDERN. Für Geldern ist es einer der Höhepunkte im Kalender, für den Schaustellerverband Kleve-Geldern „der festeste Termin des Jahres“, wie es Vorsitzender Dirk Janßen formuliert: die Pfingstkirmes in Geldern von Samstag, 27., bis Dienstag, 30. Mai. Nachdem es im vergangenen Jahr noch einige Diskussionen und Bedenken aufgrund der Corona-Pandemie gegeben habe, „freuen wir uns jetzt auf die erste ‚normale‘ Kirmes nach Corona“, sagt Janßen. „Wir kehren zurück zu alter Stärke.“

Rund 160 Schausteller machen das Volksfest einmal mehr zur größten Straßenkirmes am Niederrhein, und Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser verspricht: „Nicht nur die Wetterprognose ist super. Es wird insgesamt wieder eine tolle Veranstaltung.“

Der Erfolg jeder Kirmes hängt, neben dem Wetter, maßgeblich von den Fahrgeschäften ab. Dazu kann Dirk Janßen vermelden: „Wir haben ein paar richtig große Attraktionen dabei, die man normalerweise nur auf den großen Neun-Tages-Plätze findet. Sie stehen für vier Tage am Niederrhein.“ Allen voran ein Fahrgeschäft, das zum ersten Mal nach Geldern kommt: der „Hangover – The Tower“. Mit einer Höhe von 85 Metern ist es der höchste transportable Gyro-Drop-Tower (Freifallturm) der Welt. Die Gondel bietet an der Spitze des Turms einen atemberaubenden Blick über die Stadt und die Umgebung – bevor sie im freien Fall eine Geschwindigkeit von fast 100 km/h erreicht.

Fahrgeschäfte für Familien und Adrenalin-Junkies

Die weiteren Fahrgeschäften sind eine Mischung aus „Urgesteinen wie dem Auto-Scooter, ‚Breakdancer‘ und Rockexpress“, berichtet Angela Jentjens vom Kirmes-Orgateam der Stadt Geldern, sowie Attraktionen, die hier zumindest schon mal Station gemacht haben: So ist die Achterbahn „Wilde Maus“ einmal mehr zu Gast, auch den „Predator“ und „Jekyll & Hyde Ride“ kennen Adrenalin-Junkies in Geldern. Ruhiger geht es beim „Fuzzy‘s Lachsaloon“ zu, dem größten transportablen Fun House Deutschlands. Ein weiteres Familien-Fahrgeschäft ist der „Twister“, den „Disco Fieber“ dagegen „kennen viele bestimmt noch als ‚Hopser‘“, ahnt Jentjens. Einen Mix aus Irrgarten und Geisterdschungel bietet das Laufgeschäft „Ghost“.

Die Pfingstkirmes in Geldern beginnt am Samstag um 14 Uhr mit dem Sternenmarsch der Spielmannszüge und der Fahnenparade der Schaustellerverbände, bevor Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser um 14.30 Uhr zum traditionellen Fassanstich schreitet. Es folgt die „Happy Hour“ mit reduzierten Preisen. Apropos Preise: Diese bewegen sich auf Vorjahresniveau; so kostet beispielsweise ein 0,25-Lieter-Bier weiterhin drei Euro. Sonntag und Montag steht ab 11 Uhr buntes Kirmestreiben auf dem Programm, am Dienstag ist von 11 bis 18 Uhr Familientag mit vergünstigten Preisen. Gegen 23 Uhr findet das Höhenfeuerwerk zum Abschluss der Kirmes statt.

Erstmals Pfandregelung auf der Pfingstkirmes in Geldern

Erstmals gibt es in diesem Jahr eine Pfandregelung. So müssen alle Getränkestände auf der Pfingstkirmes in Geldern ein Mindestpfand von einem Euro auf Gläser erheben. „Eine gute Sache“, ist Dirk Janßen überzeugt.

Ebenfalls als eine gute Sache hat sich im vergangenen Jahr der überwachte Fahrradparkplatz vor dem Ja-Hotel erwiesen, der kostenfrei genutzt werden kann. Dafür wirbt auch Thomas Jäger, Leiter der Polizeiwache in Geldern: „In Kevelaer hatten wir zuletzt viele Fahrrad-Diebstähle. Da ist ein solches Angebot sehr sinnvoll.“ Zudem warnt er vor Diebstählen von Smartphone, da diese – vor allem von Jugendlichen – oft in der Gesäßtasche getragen würden. „Da hat man als Taschendieb natürlich leichtes Spiel“, sagt Jäger.

Busverkehr und Baustelle

Die Arbeiten an der Baustelle am Geldertor beginnen erst nach der Pfingstkirmes. Danach bleibt die Straße, wie schon im Fall der Baustelle Krefelder Straße", stadteinwärts passierbar. Derzeit laufen nur einige vorbereitende Arbeiten, die während der Pfingstkirmes aber unterbrochen werden, so dass die Straße Geldertor frei bleibt. Mit Beginn der Aufbauarbeiten der Kirmes werden ab Mittwoch viele Buslinien in Geldern umgeleitet. Weitere Infos dazu unter www.geldern.de . Gleichzeitig werden wieder Sonderfahrten der Stadtbuslinie „De Geldersche" (SL9) angeboten; an allen vier Kirmestagen gilt hier ein Sonderfahrplan. Weitere Infos dazu unter www.geldern.de

Für den Aufbau der Pfingstkirmes in Geldern wird ab Dienstagabend, 19 Uhr, der Florianplatz gesperrt; ab Mittwoch, 8.30 Uhr, sind dann auch Ost- und Nordwall gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert, gleiches gilt für die zahlreichen Parkplätze in der und rund um die Innenstadt.