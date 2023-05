Leserreise: André Rieu kommt für sein Sommernachtskonzert nach Maastricht

André Rieu ist ein musikalischer Superstar: weltweit als „Walzerkönig“ gefeiert, gehört der niederländische Starvio­linist seit dreißig Jahren zu den erfolgreichsten internatio­nalen Top Acts. Der charismatische Weltstar begeistert sei­ne Fans auf fünf Kontinenten mit der perfekten Mischung aus Walzer, Filmmusik, Musical, Oper und Schlager. Jährlich be­suchen rund 600.000 Zuschauer seine humorvollen, romanti­schen und grandiosen Konzerte. Damit übertrifft Rieu weltbe­kannte Künstler wie Coldplay, Elton John oder Madonna.

Das Highlight seines Konzertjahres ist sein alljährliches Sommer­nachtskonzert am 22.07.2023 in seiner Heimatstadt Maastricht auf dem Vrijthof.

Reiseverlauf

Samstag, 22.07.2023 Anreise Aachen & Konzert in Maastricht

Gegen 11.00 Uhr beginnt die Reise ab den Zustiegs­stellen Kleve Bahnhof/Goch Bahnhof oder Geldern Bahnhof im komfortablen Reisebus in Richtung Aachen. Nach der Ankunft und dem Zimmerbezug im Motel One, bleibt noch et­was Zeit, um sich frisch zu machen, bevor es um 16.00 Uhr los geht mit dem örtlichen Gästeführer in die Niederlande starten. Um 17.30 Uhr wartet in Maastricht zu ein frü­hes Abendessen in einem gemütlichen Restaurant. Im Anschluss geht es zum Konzert auf dem romantischen Vrijthof. Hier findet das beliebte und immer ausverkaufte Sommer­nachtskonzert des Walzerkönigs. Es folgen die einzigartigen Auftritte von André Rieu und dem Johann Strauss Orchester, mit allen Solisten und einer Vielzahl von Gästen! Ein unvergesslicher Abend mit mitreißenden Walzern, klassischen Hochgenüssen, Operette und Musical. Um ca. 00.30 Uhr geht es wieder nach Aachen zurück.

Sonntag, 23.07.2023 Aachen, Monschau & Heimreise

Nach dem Frühstück um 09.30 Uhr führt ein gemütlicher Rundgang durch die 2.000 Jah­re alte Geschichte der alten Kaiserstadt Aachen am westlichsten Zipfel Deutschlands ein. Zurück im Hotel geht es nach dem Check-out und Kofferverladen in die Eifel nach Monschau. Bei einem Rundgang durch die historische Altstadt mit ihren über 300 denkmalgeschützten Fachwerkhäusern, Herrschaftshäu­sern und sakralen Bauten wird die Geschichte der Stadt und ihrer Menschen erkundet. Mit etwas Zeit für eigene Erkundungen, bevor der Rund­gang mit einem Besuch der historischen Senfmühle endet. Gegen 15.30 Uhr wird die Heimreise angetreten.

Anmeldeschluss

Anmeldeschluss ist der 22.06.2023 schriftlich oder auf elektronischem Weg.

Anmeldeformular

M-TOURS Erlebnisreisen GmbH

Andrea Brakrock

Telefon: 030/403668930

E-Mail: info@m-tours.de

Mo. – Fr.: 09.00 – 16.00 Uhr

Reisebedingungen

Es gelten die Reisebedingungen des Reiseveranstalters.

Reiseveranstalter

M-TOURS Erlebnisreisen GmbH

Große Straße 17-19

49074 Osnabrück