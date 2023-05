KLEVE. „Klein, aber fein“ ist auch in diesem Sommer das Motto rund um den Klever Turm ohne Aussicht. Die bleibt den Besuchern seit Jahren verwehrt, weil die Baumkronen einfach zu weit in den Himmel ragen. „Ein ganz kleines Stück vom Eltener Berg lässt sich erahnen“, sagen Bruno Schmitz und Reinhard Berens, seit nunmehr zehn Jahren Eigentümer des Turms und Ideengeber für das Format „Genuss und Kultur am Turm“. Neben Live-Musik und Kabarett gibt es auch wieder das Waldkino und einen Mitsing-Abend.

Los geht es am 23. Mai mit dem Kabarettisten René Steinberg und einem ersten Testlauf für sein neues Programm „Radikale Spaßmaßnahmen“. Tickets für die Preview im kuscheligen Rahmen gibt es für 17,50 Euro bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und natürlich online. Am 21. Juni heißt es dann wieder „Der singende Turm“. Klaus Willwacher packt seine Gitarre aus und lädt zum geselligen Mit-Singen ein. Die Texte werden auf eine Leinwand projiziert (sollte es regnen) oder ausgedruckt (wenn es im Biergarten stattfinden kann). Tickets kosten sieben Euro plus Gebühr, es wird auch eine Abendkasse geben.

Die gibt es auch bei den beiden Waldkino-Terminen am 1. Juli und 26. August. Vorab wird nicht verraten, was gezeigt wird. Kino-Chef Reinhard Berens verspricht aber, dass es schöne und für alle Gäste geeignete Filme sein werden. Los geht es jeweils bei Einsetzen der Dämmerung, der Biergarten ist aber schon ab 18 Uhr geöffnet. Auch hier kann man sich vorab Tickets sichern, der Eintritt kostet acht Euro plus Gebühren.

-Anzeige-

Live-Musik sorgt für Stimmung

Die Klangfabrik Kleve ist am 6. Juli zu Gast am Turm. Der Verein hat die Band Westsee eingeladen. Mit dabei: Der gebürtige Klever Mike Pelzer, der mit M. Walking on the Water bekannt wurde. Wer hier dabei sein möchte, kann Karten über die Webseite der Klangfabrik ordern. Auf ein Wiedersehen freuen sich Berens und Schmitz auch am 27. Juli. Dann gastiert Kurt‘s Klönabend XXL am Turm und bringt die Band The Beat 4 mit. Charly Reger und seine Mitstreiter nehmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise in die „Golden Sixties“. Quatschen und Musik hören ist an dem Abend angesagt. „Im letzten Jahr waren wir ausverkauft und die Jungs haben richtig Stimmung gemacht“, rät Schmitz, sich frühzeitig Tickets zu sichern. Die gibt es für 15 Euro im Kulturbüro und im Vinho‘s, der Gastronomie am (Aussichts)Turm.

Musik ganz anderer Art kann man am 7. August lauschen. Da ist der Konzertgitarrist Thomas Geisselbrecht zu Gast und präsentiert ein Programm „von der Renaissance bis zur Moderne“. „Das ist schon beeindruckend“, versichern Berens und Schmitz und verweisen auch hier auf den Vorverkauf. „Der Thomas bringt eine große Fangemeinde mit“, haben sie bereits festgestellt. Tickets gibt es für 13 Euro (plus Gebühren), einfach die Homepage der Location ansteuern. Voll wird es garantiert auch, wenn Lokalmatador Ludger Kazmierczak am 29. Juli und 9. September mit seinen (geheimen) Gästen die Waldbühne erklimmt. Hier kostet der Eintritt 27,50 Euro, Karten gibt es über reservix.de.

Weitere Programmpunkte geplant

Daneben sind im Jubiläumsjahr noch viele weitere kleinere und größere Events in Planung – es lohnt sich also ein regelmäßiger Blick auf die Homepage (www.zumturmkleve.de). Übrigens: Den 1892 auf dem ehemaligen Galgenberg errichteten und vor einigen Jahren aufwendig restaurierten Turm kann man auch erklimmen. Belohnt wird man allerdings „nur“ mit einem Blick in die üppigen Baumkronen. Lohnenswerter ist da sicher, im Biergarten Platz zu nehmen. Der wurde zudem jüngst aufgestockt und bietet nun 150 Sitzplätze. Das Gastro-Team um Koch Louis „zaubert“ derweil in der Turm-Küche. Geöffnet ist das Lokal von donnerstags bis sonntags.