MOYLAND. Nicht nur Gartenfreunde und Pflanzenliebhaber kommen auf ihre Kosten, wenn am kommenden langen Wochenende zum 22. Mal das traditionelle Kräutergartenfest in den Parkanlagen von Schloss Moyland zum Shoppen und Bummeln einlädt. Erstmals findet das Fest an vier Tagen, von Christi Himmelfahrt bis Sonntag, zusammen mit dem Format „GartenLeben“ statt. Über den gesamten Schlosspark verteilt präsentieren rund 115 Aussteller ihr Angebot. Es gibt natürlich Blumiges und Buschiges in Hülle und Fülle, aber auch Dekoartikel, Kunsthandwerk, Antiquitäten und Kulinarisches vom Flammkuchen über Kaffeespezilitäten bis zum Wein aus der Pfalz.

Dazu gibt es an allen vier Tagen ein kostenfreies Rahmenprogramm. So wird zum Beispiel Pflanzendoktor Franz Beckers vor Ort sein und Tipps geben. Der „Patient“ muss dafür nicht mitgebracht werden. Es reicht ein krankes Blatt oder ein Foto und schon erfährt man, wie man der Krankheit oder dem Schädling auf natürliche Weise zu Leibe rückt. Wer möchte, kann auch einen Plausch mit Jochen, dem sprechenden Elefanten, einlegen, der als Walking Act mit dem Dreirad seine Runden dreht. Oder man kann sich von Hutkünstlerin Chapeau D’oro ein Unikat aus Naturmaterialien fertigen lassen – und seinen neuen Kopfschmuck anschließend gleich ausführen. Norbert Schulte spielt am Klavier. Peter Riccius lässt sich über die Schulter sehen, wenn er am Kutschenrondell aus alten Ziegelsteinen eine Mauer baut. Am Eingang gibt es für jeden Besucher eine Broschüre mit Gartentipps und Aussteller-Verzeichnis. Ein weiteres Service-Angebot ist das Depotzelt. Da Pflanzen durchaus auch „sperrig“ sein können, kann man sie erwerben und später am Ausgang abholen.Mehr Infos zum Gartenfestival unter www.GartenLeben.net.

Es wird also jede Menge „Neues“ geben, trotzdem treffen die Besucher auch auf bekannte Aussteller und lieb gewonnene Stände. Und natürlich steht der Moyländer Kräutergarten mit rund 300 heimischen und exotischen Kräutern weiter im Mittelpunkt. Wie immer gibt es stündlich Führungen (11 bis 16 Uhr, Treff am Rondell), am Samstag und Sonntag auch durch die aktuellen Ausstellungen im Museum sowie am Donnerstag und Sonntag jeweils um 12 Uhr durch „Schloss & Park“.

-Anzeige-

Neue Zielgruppen ansprechen

Verwaltungsdirektorin Julia Niggemann und die Künstlerische Direktorin Dr. Antje-Britt Mählmann sehen in der Kooperation mit „GartenLeben“ eine gute Gelegenheit, das Schloss Moyland einem breiteren Publikum zu öffnen. Das Kräutergartenfest lockte bislang an zwei Tagen im Schnitt rund 3.500 Besucher. Mit der „GartenLeben“ dürften es deutlich mehr werden. Mählmann sieht zudem ein harmonisches Miteinander von Kunst und Garten, denn aktuell befassen sich gleich zwei Ausstellungen („Landscapes: Florenz & Istanbul“/ Johann Peter Heek: Landschaften“) mit der Natur. Während der „GartenLeben“ haben die Besucher freien Zugang zum Schloss, der Eintritt ist inbegriffen. Das gilt übrigens nicht für Hunde: Der Vierbeiner darf zwar mit in den Park (es gibt am Eingang kostenfreie Hundekotbeutel und über das Gelände verteilt Trinkstationen), aber nicht ins Museum. Am Samstag kann man zudem nach Toresschluss der „GartenLeben“ zur „Nacht der KulTour“ bleiben. Von 18 bis 22 Uhr gibt es geführte Rundgänge und um 20 Uhr eine kritische Performance zum Thema Müll. Mehr Infos findet man unter www.moyland.de.

Eintritt und Tickets

Der Eintritt zum neu aufgelegten Kräutergartenfest kostet zwölf Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren frei, Fördervereinsmitglieder zahlen neun Euro. Ein Ticket gilt für alle vier Tage. Man kann sich bei Bedarf ein Einlassbändchen geben lassen und nochmal wiederkommen. Karten gibt es an der Tageskasse oder vorab über die Museumswebsite und im Online-Ticketshop des Veranstalters Open Mind (www.omms.net).