SONSBECK. Der SV Sonsbeck lädt am kommenden Mittwoch, 17. Mai, zum 36. Sonsbecker Brunnenlauf ein. Die Leichtathletik-Abteilung freut sich auf das große Lauf-Event, das in den Jahren „vor Corona“ nicht nur viele Sportler (2019 nahmen fast 1700 Läufer teil), sondern auch viele Zuschauer in den Ortskern gelockt hat.

Zwar hatten die Sonsbecker während der Pandemie mit virtuellen Versionen ein „Trostpflaster“ für die Laufszene initiiert, doch freut man sich jetzt, nach dem gelungenen Neustart in 2022, wieder auf zahlreiche Teilnehmer und die Anfeuerungsrufe vom Streckenrand (für die Nachbarschaft mit der besten Aktion/Stimmung gibt es einen Extrapreis). Denn ganz so leicht ist es nicht, an die Erfolge der Vor-Corona-Zeit anzuknüpfen. „In der gesamten Volkslauf-Szene gehen die Teilnehmerzahlen deutlich zurück“, bedauert Leichtathletik-Sportwart René Niersmann. Er hat eine Umfrage unter den bisherigen Läufern gestartet und zieht eine eher ernüchternde Bilanz. „Viele haben angegeben, dass sie gar keine Volksläufe mehr machen, nicht mehr im Training sind oder einfach keine Zeit haben“, sagt Niersmann.

Grundschule und Kindergärten am Start

Besonders schade findet er, dass auch immer weniger Kinder mit von der Partie sind. „Da hat Corona echt viel kaputt gemacht“, weiß er, dass viele Sportvereine (und nicht nur die Leichtathleten) mit diesem Problem zu kämpfen haben. Viele Kinder haben keine Lust mehr auf körperliche Bewegung unter professioneller Anleitung. Umso mehr freut es Niersmann, dass die Sonsbecker Grundschule und einige Kindergärten wieder am Start sind und auch aus den umliegenden Kommunen wird der Vereinsnachwuchs mitmischen. Im vergangenen Jahr, als der Volkslauf erstmals nach Corona wieder „live“ stattfinden konnte, kamen knapp 1.000 Teilnehmer. „Wir wären froh, wenn wir das in diesem Jahr auch wieder schaffen“, sagt Niersmann und verweist auf die vielen fleißigen Helfer und den erheblichen Aufwand, den eine Veranstaltung in dieser Größenordnung erfordert.

Startschuss fällt um 17.15 Uhr

Los geht es am kommenden Mittwoch um 17.15 Uhr mit den Bambini-Läufen (500 Meter), anschließend starten die Schüler über 1200 Meter (U10) und 2000 Meter (U12/U14). Der Brunnenlauf ist auch im diesem Jahr wieder Teil der ENNI Laufserie. Wieder dabei ist auch die ENNI Kids Serie, die aus den virtuellen Läufen in der Corona-Zeit entstanden ist.

Der Startschuss für den Jedermann- und Firmen-Lauf (mindestens drei Teilnehmer einer Firma, Behörde oder sonstiger Einrichtung bilden eine Mannschaft) über fünf Kilometer fällt um 19 Uhr, für den Hauptlauf über zehn Kilometer um 19.45 Uhr. Die tolle Stimmung ist bei den Läufern und Zuschauer bekannt und die Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck hofft, dass am Mittwoch wieder viele Teilnehmer und Zuschauer nach Sonsbeck kommen.

Strecke bei Läufern beliebt

Die kurvenarme, schnelle Streckenführung ist besonders bei den Läufern beliebt und lässt gerne auf der amtlich vermessenen Distanz von fünf und zehn Kilometern Bestleistungen zu. „Es ist eine schnelle Strecke“, weiß Niersmann. Und es kann sich auch auszahlen, denn neben Geldprämien für die Plätze 1 bis 8 winken im Hauptlauf auch Prämien für einen Streckenrekord. Mit Luca Fröhling vom LV Marathon Kleve, Christoph Verhalen und Anna Lina Dahlbeck vom Tus Xanten sowie Katharina Wehr und Soufi Raschid vom ASV Duisburg sind bereits einige Top-Läufer aus der Region gemeldet. Zugesagt haben jetzt auch die beiden Vorjahressieger Hendrik Pfeiffer und seine Partnerin Ester Jacobitz. Der Olympia-Teilnehmer von Tokio (Marathon) hat gerade am Boston Marathon teilgenommen und sich dort Platz 16 erkämpft.

Anmeldungen noch möglich

Reguläre Anmeldungen zum Brunnenlauf sind noch bis zum morgigen Samstag, 23.59 Uhr, online unter www.sv-sonsbeck.de/leichtathletik möglich. Die Startunterlagen können am Mittwoch ab 15 Uhr im Kastell, Herrenstraße, im Zielbereich abgeholt werden, Nachmeldungen (plus drei Euro) sind am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich. Für das leibliche Wohl der Sportler und Zuschauer ist, wie es beim SV Sonsbeck üblich ist, bestens gesorgt.