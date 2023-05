REICHSWALDE. Noch wird am Vereinsgelände Auf dem Kamp 25 fleißig gearbeitet. Holzscheit für Holzscheit schichten die Köhler per Hand auf, während die anderen das Festgelände in Schuss bringen. Schließlich steht traditionell im Mai das Reichswalder Meilerfest an. Eröffnet wird es kommenden Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr. Mit dabei sind dann Schirmherrin und NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen, Bürgermeister Wolfgang Gebing und weitere Ehrengäste.

Wie schon vor tausenden von Jahren wird dann der Meiler entzündet und das Holz (in Reichswalde sind es 18 Raummeter Buche) über Tage hinweg verschwelt, bis daraus Holzkohle geworden ist. Im Inneren des Meilers herrschen während dieses Vorgangs Temperaturen von 450 bis 550 Grad Celsius. „So ein Meiler brennt etwa fünf bis sieben Tage, das kann man vorher nie genau sagen, wann es fertig ist“, erklärt Wilhelm Papen, der seit über 30 Jahren die Reichswalder Meiler aufschichtet. „Wir arbeiten mit bis zu acht Leuten drei bis vier Tage an dem Aufbau“, macht er deutlich, dass die Köhlerei ein ganz schön aufwendiges Hobby ist. Dafür bleibt es auch spannend, denn die Natur bestimmt, ob es was wird mit der Holzkohle. Gerade in den ersten Tagen kann der Meiler anfangen zu brennen. Das passiert zum Beispiel bei starkem Wind, wenn zuviel Sauerstoff ins Innere gepustet wird. Und wenn er brennt, kann man ihn nicht mehr löschen. Ungünstig ist es auch, wenn es zuviel regnet. „Es ist jedes Jahr anders“, weiß Papen aus jahrzehntelanger Erfahrung.

Mitbringen muss der Köhler auch eine gehörige Portion Geduld, denn der Meiler muss rund um die Uhr bewacht werden – auch in der Nacht. So erkennen die Köhler auch, in welchem Stadium sich die Holzkohle befindet. Am Anfang ist der Rauch weiß, was reinem Wasserstoff entspricht. Im Laufe des Prozesses wechselt die Farbe zu stahlblau. Dann weiß das Team, dass die Kohle beginnt zu brennen – und muss den Meiler schließen, damit das Holz komplett zu Kohle verschwelen kann.

-Anzeige-

Buntes Programm

Das diesjährige Meilerfest findet vom 10. bis 20. Mai statt. An allen Tagen sind Köhler vor Ort, die gern Auskunft über dieses uralte Handwerk geben, das von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde. Dazu gibt es auch wieder ein buntes Programm. So laden die Köhler am Freitag, 12. Mai, ab 19.30 Uhr zum „Köhlerleuchten“ ein. Musik gibt es von der Countryband „The Hathunters“. Am Sonntag, 14. Mai, ist „Kinderköhlertag“ mit Schminkstation, Greifvogel-Schau und Köhler-Quiz. Unterstützt werden die Köhler vom Kindergarten Kleeblatt, den St. Hubertus Jungschützen und der Reichswalder Feuerwehr. Um 18 Uhr findet auf dem Gelände open air ein Unglaublich-Gottesdienst statt.

Weiter geht es mit dem Programm am Mittwoch, 17. Mai, um 15 Uhr mit einer Mai-Andacht, organisiert von der kfd, und am Vatertag, 18. Mai, lockt ein ganztägiger Frühschoppen zum Meilerplatz. Zum Oldie-Abend mit DJ Frank Gerritzen laden die Köhler am Freitag, 19. Mai, ab 19.30 Uhr ein. Das Fest endet am Samstag, 20. Mai, um 17.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst. An dem Tag werden ab 15 Uhr auch die Gewinner des Kinderköhler-Quiz bekannt gegeben und es findet eine Verlosung statt. Am 21. Mai (11 bis 16 Uhr) und 22. Mai (14 bis 18 Uhr) kann man dann seine bestellte Holzkohle abholen. Während des Meilerfests sind Besucher stets willkommen. Gruppen sollten sich aber vorab telefonisch unter 0170/ 6638356 anmelden.

Übrigens: In Reichswalde, ganz in der Nähe des Vereinsgeländes, wurde vom Mittelalter an geköhlert. „Bis 1920 hat man hier gearbeitet, danach ist das Handwerk aufgegeben worden“, weiß Papen. Seit 1992 gibt es wieder eine Köhlerei Reichswalde. Rund 30 Personen (mit Kind und Kegel) mischen hier mit. Und das nicht nur während des Meilerfests. „Im Sommer schlagen wir über mehrere Wochen das Holz, wir kümmern uns um die Infotafeln und von uns errichteten Sitzbänke, pflegen das 1500 Quadratmeter große Vereinsgelände und beteiligen uns natürlich an den Aktivitäten im Dorf“, zählt Papen auf.

Nachwuchssorgen hat der Verein nicht. „Das Interesse ist da“, freut sich Papen. Und die nächste Generation steht auch schon in den Startlöchern, weshalb es natürlich auch in diesem Jahr einen kleinen von Kindern geschichteten Mini-Meiler geben wird.

Weitere Infos findet man im Netz unter www.koehlerei-reichswalde.de.