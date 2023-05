GOCH. Alles neu macht der Mai? Zumindest im Fall des Werberings Goch trifft die alte Weisheit zu. Neuer Name, neues Konzept: Beim traditionellen Mai- und Brunnenfest ist der Brunnen aus dem Titel verschwunden. „Der Brunnen gehört nicht mehr zur Aktionsfläche des Festes“, erläutert Karin Arntz vom Werbering-Vorstand und sagt offen: „Er ist auch nicht mehr schön.“ So findet das Maifest am Sonntag, 7. Mai, statt. Weitere Neuerungen: Der Marktplatz wird nicht mehr von den Autoprofis bespielt, und am Samstagabend gibt es einen musikalischen Auftakt zum Maifest.

Diesen bestreitet die Band „Green Carpet“, sie spielt am heutigen Samstag, 6. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr auf der Bühne auf dem Marktplatz. Die Gastronomie übernimmt, wie auch am Sonntag, das Team des Citybistro. „Nach dem Konzert lassen wir den Abend gemütlich ausklingen“, sagt Vorstand Axel Holl und ergänzt: „Das Konzert gehört zum neuen Konzept des Maifestes. In den vergangenen Jahren war es sehr eingefahren.“

Die 36. Auflage des Maifestes findet dann am Sonntag von 12 bis 18 Uhr statt und umfasst zahlreiche Aktionen auf mehreren Straßen und Plätzen in der Gocher Innenstadt. Eine von zwei Bühnen steht wieder auf dem Marktplatz. Dieser wird, wie bereits erwähnt, nicht mehr von den Autoprofis bespielt. „Sie haben Probleme, Neuwagen zu beschaffen. Für eine Ausstellung haben sie schlicht zu wenig Fahrzeuge“, erläutert Karin Arntz die Änderung im Programm, betont aber: „Wir hoffen, dass sie 2024 wieder dabei sind.“

Anstelle der Autoprofis präsentieren sich nun Vereine auf dem Marktplatz, darunter das DRK, die DLRG, die Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr, der Ameland-Verein und das Hundezentrum Hülm. „Kurzentschlossene Vereine können sich gerne noch für Sonntag melden, wir finden sicher einen Platz“, sagt Axel Holl. Kontakt per E-Mail an

info@werbering-goch.de. Das Programm auf der Bühne bestreiten die beiden Chöre „Die Goldies“ und „Almost Seven“ aus Gennep, sie wechseln sich von 13 bis 15 Uhr mit Auftritten ab. Von 15 bis 16.30 Uhr lädt ein Chorfestival zum Mitsingen ein, mit den Family Singers aus Pfalzdorf, den Arnold-Janssen-Chor, dem Kirchenchor St. Stephanus Kessel und dem Kolping-Chor, moderiert von Annette Regnitter von der Kultourbühne. Im Anschluss spielt noch mal die Band „Almost Seven“ bis 17.15 Uhr.

Magie und Musik

Die zweite Bühne steht auf der Frauenstraße. „Hier wird ein Programm für Kinder und Erwachsene geboten“, verspricht Beate Vondermans, die sich eine Belebung der Frauenstraße erhofft. Das Liveprogramm gestalten von 13 bis 14 Uhr Zauberer Serhii aus der Ukraine, der bereits im vergangenen Jahr viel Zuspruch erhielt, von 14 bis 16 Uhr der Musiker Gerrit Quade sowie von 16 bis 17.30 Uhr Clown Bibo. Die Volksbank an der Niers baut eine elektronische Reaktionswand auf, die Frauengruppe International zeigt Bastelarbeiten und Kostproben aus den Heimatländern. Bei Juwelier Wilke gibt es Kinderschminken und Glitzer-Tattoos. Zudem findet hier ein Trödelmarkt statt.

-Anzeige-

Auf der Voßstraße bauen die Stadtwerke Goch einen „Heißen Draht“ zum Mitmachen und eine Popcorn-Maschine auf. Es gibt ein Kinderkarussell, das Geschenkehaus Peters bietet die Saisonklassiker Erdbeeren und Spargel. Bei SiNN findet eine Präsentation von Outfits mit Musik statt, das Sanitätshaus Mönks & Scheer informiert über Mobilität im Alltag und lädt zum Glücksrad ein. Das Ladenlokal Shop ist mit Hüpfburgen dabei, Vrede bietet Modenschauen.

Verkaufsoffener Sonntag

Auf der Steinstraße ist die Verkehrswacht mit einer E-Bike-Aktion samt Simulator vertreten, die Polizei gibt zum Thema Prävention Tipps für Radfahrer. Der Standort Niederrhein-Goch von Robin Hood Biker & Triker stellt fünf Trikes aus; Karin Arntz verspricht sich „ein gutes Zugpferd“ für die Steinstraße und das Maifest insgesamt. Der Mediastore baut Hüpfburgen auf, Fliesen Hünning ist mit einer Ausstellung und Ballonrosen dabei.

Rückblickend sagt Karin Arntz, es sei dem Werbering Goch in diesem Jahr leichter gefallen, Teilnehmer und Aktionen für das Maifest zu gewinnen. „Die Unsicherheit der Corona-Zeit ist weg“, freut sie sich und hofft mit dem ganzen Vorstand am Samstagabend und Sonntag auf die Besucher in Goch – zumal die Händler und Gewerbetreibenden am 7. Mai von 13 bis 18 Uhr auch zum verkaufsoffenen Sonntag einladen.

Bild: Werbering-Vorstand und Organisatoren laden zum 36. Mal zum Gocher Maifest.

NN-Foto: MB