WALBECK. Am Sonntag, 7. Mai. lädt Walbecks amtierende Spargelprinzessin Daniela I. (Liptow) zum „Festumzug der Spargelprinzessin“ ein, der sich gegen 15 Uhr in Bewegung setzt. Mit dabei ist selbstverständlich ihr traditioneller Begleiter, Spargelgrenadier Heinz-Josef Heyer und auch die Vorgängerinnen der Prinzessin freuen sich darauf, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Dabei zeigen sich die Repräsentanten des Walbecker Spargels in diesem Jahr in einem Umzug nach neuem Konzept, wie Birgit Janßen vom Festausschuss der Spargelprinzessin verrät: „Der Festumzug wird diesmal ausschließlich von Musikern und verschiedenen traditionellen Fußgruppen begleitet. Mit Rücksicht auf das Tierwohl haben wir uns von einem Umzug mit Pferden verabschiedet“. Das gelte auch für zuletzt eingesetzte Oldtimer-Cabriolets, auf die man, so Birgit Janßen weiter, aus Gründen des Umweltschutzes ebenfalls verzichtet.

Dass es dennoch ein fröhlicher und stimmungsvoller Festtag werden wird, dafür sorgt beispielsweise die Live-Musik des Musikvereins Walbeck, des Jugendspielmannszuges der Gelderner Bergknappen, der Swingenden Doppelzentner aus Kevelaer und der Mood Trumpets aus Geldern sowie viele historisch und bunt kostümierte Gruppen, die auch die Geschichte des Walbecker Spargels anschaulich verkörpern. Enden wird der Festumzug mit einem informellen Empfang auf dem Kaplanshof im Herzen von Walbeck. „Dort möchten wir diesen Festtag gemeinsam mit unseren Gästen feiern. Das wird den Tag nicht nur für Spargelprinzessin Daniela zu einem ganz besonderen Ereignis machen“, ist sich Birgit Janßen sicher.

Dass das bekömmliche „königliche Gemüse“ in Walbeck ordentlich gefeiert wird, versteht sich fast wie von selbst. Dabei erleben die Besucher des Spargeldorfes nicht nur den Festumzug, sondern auch Genuss und Tradition auf durchaus anschauliche Weise. Beim Spargel- und Handwerkermarkt, der schon um 11 Uhr beginnt, können sie die Entwicklung der Zeit auch an den Maschinen und Werkzeugen erkennen, die sich im Laufe vieler Jahre stark gewandelt haben – ein spannender Museumsbesuch, lebendig und mitten im Dorf. Auch die Freunde des hochwertigen Kunsthandwerks kommen auf ihre Kosten. So sind kunstvoll gearbeitete Objekte aus Metall, Stoff und Ton zu sehen und zu bestaunen. Walbeck wird zum spannenden Ziel für die ganze Familie.

Etliche prominente Gäste wollen sich den Höhepunkt der Walbecker Spargelsaison nicht entgehen lassen. Angekündigt hat sich unter anderem die Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW, Silke Gorißen. Mit dabei sind auch Lüllingens Heideprinzessin Jennifer Elspaß und das Straelener Blumenmädchen Marie van Bebber. Die Pfarrer der katholischen und der evangelischen Pfarrgemeinde, Arndt Thielen und Ralf Streppel, sind ebenso vertreten, wie Straelens stellvertretende Bürgermeister Michael Traurig und Monika Lemmen, Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser, seine Vertreterin Bärbel Wolters, Wirtschaftsförderer Lucas van Stephoudt und selbstverständlich Walbecks Ortsbürgermeister Patrick Simon und Lüllingens Ortsbürgermeisterin Julia Janßen.