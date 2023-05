NIEUKERK. Nieukerk feiert an diesem Wochenende 6. und 7. Mai sein 20. Webermarktfest. Zwei Tage lang bietet der Werbering Nieukerk im Ortskern ein buntes Programm für die ganze Familie.

Der Startschuss fällt am Samstag um 18.30 Uhr mit einer großen Kinderdisco auf dem Webermarkt. Anschließend startet ab 20.30 Uhr die große Open-Air-Party mit der Live-Band „Booster“, die erstmalig zu Gast in Nieukerk ist und für beste Partystimmung bis in die Nacht sorgen wird. Mit mehr als 2.500 Konzerten gehören die fünf Profi-Musiker zu den erfahrensten Künstlern der deutschen Musikszene und begeistern die Musikfans mit Leidenschaft, Authenzität und einer stets aktualisierten Songauswahl. Der Werbering Nieukerk freut sich, die Mönchengladbacher Top-Band zum Jubiläumsfest zu präsentieren. Kulinarische Köstlichkeiten und kühle Getränke dürfen an diesem Abend natürlich auch nicht fehlen.

Am Sonntag ab 11 Uhr erwartet die Gäste dann eine bunte und vielfältige Straßenparty im gesamten Ortskern. Trödelmarkt, Automeile und Handwerkermarkt, Info- und Aktionsstände der Vereine, Kunstausstellungen, Ortsführungen und ein kurzweiliges Bühnenprogramm sind geplant. Zudem öffnen die Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen. Im gesamten Ortskern gibt es viel zu erleben. Rund um das Michael-Buyx-Haus warten zahlreiche Angebote auf die Kinder, während sich die Eltern auf dem angeschlossenen Handwerkermarkt über die neuesten Trends informieren können. Auch der Feuerwehr präsentiert sich dort.

Im Michael-Buyx-Haus gibt es eine Kunstausstellung von niederrheinischen Künstlern zu bestaunen. Auf dem Webermarkt wartet ein buntes Bühnenprogramm und sorgt den ganzen Tag für Unterhaltung. Auch Pepe der Clown wird auf dem Webermarkt mit seinem Bauwagen gastieren.

Ein großer Biergarten der Whiskeybotschaft lädt auf den Schwanenmarkt ein. Hier gibt es auch einen Schießstand, an dem sich die Kinder im Laserschießen ausprobieren können. Von der Sevelener Straße über den Gasthof Wolters bis zum Hauptbahnhof und von dort zum Friedensplatz lädt ein großer Trödelmarkt ein. Auf dem Friedensplatz findet die Kirmes statt sowie ein Kindertrödelmarkt.

Vom Webermarkt bis zur Krefelder Straße finden sich viele Aussteller und Vereine, die den Besuchern ihre Angebote unterbreiten. Auf der Krefelder Straße wird eine Autoschau geboten und die Nieukerker Gewerbetreibenden laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Von der Krefelder Straße bis zur Straelener Straße geht es weiter auf dem Trödelmarkt. Auf dem Veenweg starten die Hubschrauberrundflüge, bei denen man das Webermarktfest aus der Vogelperspektive bestaunen kann. Anmeldung über die Webseite des Werbering Nieukerk unter www.werbering-nieukerk.de. Mit jedem Rundflug spendet der Werbering einen Betrag an die Jugendfeuerwehr Kerken.