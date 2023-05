Karin Raimondi hat sich nach einem besonders schweren Schicksalschlag aus dem Tal der Tränen zurück ins Leben gekämpft. Die Frohnatur aus Twisteden, vielen Menschen von zahlreichen Karnevalsauftritten unter ihrem Künstlernamen „Attacke“ bekannt, ist in der Session 2023 erstmals wieder in die Karnevals-Bütt gegangen, hat ein neues Lied mit dem vielsagenden Titel „Zurück ins Leben“ aufgenommen und ist bald in einem eigenen, drei Minuten langen Film zu sehen.

Ihre Rückkehr ins Leben wird gekrönt durch ihre Wahl zur zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Kevelaer. „Hätte mir jemand diese Entwicklung vor 20 Jahren prophezeit, hätte ich ihm nicht geglaubt“, sagt Karin Raimondi. Sie freut sich und ist stolz auf ihren „Aufstieg“. Darum lud sie Freunde und Weggefährten zu einer kleinen Party in ihr gastfreundliches Haus, um mit ihnen auf dieses, für sie bedeutsame Ereignis anzustoßen. Ihre Wahl beruht auf einer interfraktionellen Absprache von Bündnis 90/Die Grünen und SPD, die Position der zweiten Stellvertretung des Bürgermeisters jeweils für eine Hälfte der Ratsperiode zu übernehmen. Der bisherige zweite stellvertretende Bürgermeister Heinz-Peter Angenendt (Bündnis 90/Die Grünen) hat demzufolge nach der Hälfte der Ratsperiode jetzt sein Stellvertreteramt niedergelegt. Als seine Nachfolgerin hatte die SPD-Fraktion Kevelaer Karin Raimondi vorgeschlagen. Gestern hatte sie bereits ihren erster Einsatz als stellvertretende Kevelaerer Bürgermeisterin: die Gratulation zu einem 80ten Geburtstag. Der Kontakt zu Menschen ist ihr wichtig und eine ihrer Kernkompetenzen. Man ahnt schon, wie sie Geburtstagskindern – soweit gewünscht und angebracht – ein musikalisches Ständchen aus ihrem großen Lieder-Repertoire bringt, mit ihnen singt und schunkelt und für famose Stimmung sorgt. Doch neben ihrer heiteren Seite besitzt Karin Raimondi auch eine tiefgründige, oft versteckte Seite. Sie kennt die Schattenseiten des Lebens aus eigener, leidvollen Erfahrung und kann sich darum in andere Menschen hinein fühlen und sie trösten. Zum Beispiel mit ihrem neuen Lied, das ihr Film in Bilder illustrieren wird. „Zurück ins Leben“ ist als Mutmacher-Lied gedacht. „Bereits in meiner Reha im Jahr 2019 entstanden die ersten Zeilen, dann hat sich das Lied weiter entwickelt. Jetzt musste es raus, auch um anderen Menschen zu helfen“, sagt sie und singt: „Das Leben ist nicht immer fair und die Zeit heilt nicht alle Wunden“. „Doch die Welt sie dreht sich weiter und du hast nur eine Chance: Du musst raus.“ Diesen Rat beherzigt sie selber. „Ich kann es kaum erwarten, wieder mitten im Leben zu stehen.“ Keine Sekunden will Karin Raimondi versäumen und „die Zeit genießen, die ihr noch bleibt“. Ihr Lied ist ab sofort auf allen bekannten Streaming-Diensten zu hören.