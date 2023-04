REES. Nicht mehr lange, dann läuten die „Tage der Musik“ den Frühling auf ihre ganz eigene Art ein. Von Donnerstag, 11., bis Sonntag, 14. Mai, zeigen zahlreiche Vereine und Musikgruppen aller Altersklassen, was die Reeser Musikszene zu bieten hat – bei freiem Eintritt.

Für die diesjährige Auflage kann Sigrid Mölleken, Fachbereichsleiterin Schule, Kultur und Stadtmarketing, ein besonderes Novum verkünden. Statt wie früher an drei findet die Konzertreihe nun an vier Tagen statt. Als neuer Bürgermeister blickt Sebastian Hense mit viel Vorfreude auf das Event, das er für „eine ganz wunderbare Sache“ hält. „Musik ist eine der schönsten Sprachen“, ist er sich sicher, umso mehr lobt er die großen Leistungen der Organisatoren, die alles ehrenamtlich stemmen.

Von Klassik bis Punk

Neun Veranstaltungen füllen dieses Jahr den Spielplan und zeigen die vielen Facetten der hiesigen Musiklandschaft. Eine freudige Rückkehr nach langer Pause gibt es gleich zu Beginn am Donnerstag, 11. Mai, um 18 Uhr: Schüler und Lehrer des Gymnasiums Aspel laden zum Schulkonzert ins PZ des Schulzentrums am Westring.

Am Freitag, 12. Mai, geht es von 18.30 bis 19.30 Uhr mit dem „Local Heroes Bandcontest“ weiter. Anders als früher organisiert diesen das Tonstudio Haldern nicht mehr alleine, sondern in Zusammenarbeit mit dem Festival „Punk meets People“ auf dem Heideplatz Haldern. Die Gewinner können sich nicht nur über zwei Studiotage im Tonstudio Keusgen freuen, sondern auch darüber, am darauffolgenden Festivalsamstag aufzutreten.

In der Pfarrkirche St. Georg in Haldern geht es um 18 Uhr dagegen etwas ruhiger zu. Der Pfarrcäcilienchor als Neuzugang veranstaltet ein musikalisches Abendgebet. Um 20 Uhr macht das Kollegium des Vereins „Haldern Strings“ mit einem Konzert an der evangelischen Kirche in Rees weiter. Neben Klassik sorgt auch ausgewählte Kammermusik für gediegenen Hörgenuss. Akustisch geht es auch um 20.30 Uhr auf dem Marktplatz in Rees zu, beim traditionellen „Akustik-Jam an der Pumpe“ mit dem Buena Ressa Music Club.

Instrumente testen

Am Samstag, 13. Mai, laden die Musikschulen des Kreises Kleve von 14 bis 17 Uhr am Musikschulgebäude in Haldern zum Musikschultag ein: Neben Kurzkonzerten ab 14 Uhr mit allen möglichen Instrumentalklassen – darunter Fagott, Akkordeon, Violine und Gitarre – spielt auch das Jugendblasorchester mit Pop- und Filmmusik ab 16 Uhr auf. Neben der Möglichkeit, Instrumente selbst zu basteln, können große und kleine Besucher zudem von 15 bis 16 Uhr den vorhandenen Instrumentenbestand austesten.

Um 17 Uhr werden im Bürgerhaus Rees die drei Gruppen des Jungen Chor Haldern – die HappySingers, CHORios und bestAGE – sowie der Buena Ressa Chor für ein besonderes Chorerlebnis sorgen. Wie Chorleiter Wolfgang Dahms verrät, ist zum Abschluss sogar ein gemeinsames Lied der Gruppen geplant: „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay. „Das passt sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen“, sagt er mit einem Lachen.

Am Sonntag, 14. Mai, tritt von 15 bis 16.30 Uhr der Reesonanz-Chor mit der Band „Manukai“ des Oberhausener Gitarristen Markus Kaiser auf dem Vorplatz der evangelischen Kirche in Rees auf. Die Pandemie hat den Chor zwar eine Zeit lang in den gesanglichen Energiesparmodus getrieben, um die Stimmen zu schonen, „aber wir sind allmählich wieder bei der alten Qualität angekommen“, sagt Georg Partes. Er freut sich darauf, wieder die anspruchsvollen Stücke angehen zu können.

Abschlusskonzert unter neuer Leitung

Zum Abschluss der „Tage der Musik“ wartet um 17 Uhr ein besonderes Highlight: Das große Abschlusskonzert im Bürgerhaus Rees mit dem Halderner Blasorchester, den Haldern Strings, einer Band und Solisten. Dabei kann sich auch gleich die komplett überarbeitete Soundanlage des Bürgerhauses bewähren. Was das Konzert angeht, zieht Christian Lehmann vom Halderner Blasorchester Parallelen zum Format „Night of the Proms“: Mit mehreren Leadsängern und Gästen vom ganzen Niederrhein wird ein orchestral-symphonischer Popsound geboten. „Es entwickelt sich immer mehr zu einem Projektorchester. Wer mitmachen will und es ins Konzept passt, dann ist man dabei.“ Gespielt werden verschiedene Songs aus Pop und Rock, aber auch ein wenig Klassik. „Wir haben von allem etwas.“ Die Leitung übernimmt dabei erstmals Kilian Florijn, der als orchestererfahrener Profimusiker derzeit das Wisseler Dünenorchester und den Kirchenchor in Nütterden dirigiert.

Initiiert wurde die Veranstaltungsreihe ursprünglich von Georg Michel, der sich aber bereits vor einigen Jahren zurückgezogen hat. Nachdem sich 2022 ebenfalls Kantor Klaus Lohmann als jahrelanger Leiter des Abschlusskonzerts in den Ruhestand verabschiedete, wurde die Veranstaltungsreihe neu aufgestellt. Diese wird nun von einem Organisationsteam vorbereitet. Zu diesem gehören Ole Hansen (Haldern Strings), Christian Lehmann, unterstützt von Georg Neinhuis (beide Halderner Blasorchester), Georg Partes (Reesonanz-Chor, Social Media, Werbemittel) und Sigrid Mölleken (Stadt Rees). Unterstützt wird die Konzertreihe von der Sparkasse Rhein Maas.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten.