Mehr Platz und Freiraum für die Jugendkultur

KEVELAER. Pepe Montuori, Tänzer, Choreograph, Coach, ADTV-Tanzlehrer, Zumba Instruktor, Bokwa Instruktor, ist gespannt, wie der von ihm organisierte und vom Kevelaer Marketing veranstaltete Tanzcontest „King of Stage – Kevelaer“ vor Ort ankommt.

„Solch ein Event gab es hier noch nie“, freut er sich. Warum ausgerechnet in der Wallfahrtsstadt Kevelaer? „Weil ich hier lebe“, so seine schlichte Antwort. Montuori will Kevelaer eine Plattform für neue Veranstaltungsformate bieten. „Die Jugendkultur soll mehr Platz und Freiraum erhalten, sich entfalten zu können.“

Veranstaltungszeitraum des Tanzcontests ist das Wochenende 29. und 30. April, Veranstaltungsort das Bühnenhaus. Bei dieser Urban Dance Competition treten die Teilnehmer in der Kategorie „Battle“ (gewertet wird in den Tanzrichtungen „Krump“ und „All Style“) sowie „Showcase“ mit den Wertungen in den Klassen Junior und Adults an“, so der Organisator. Bei der Battle-Edition wird die Musik durch einen DJ vorgegeben. „Es gibt eine Pre-Selection, bei der sich jeder Teilnehmer eine Minute präsenterien darf. Sobald die Top 16 feststehen, geht es im KO-System weiter. Jeder Teilnehmer tritt in zwei Runden an, im Finale dann in drei Runden. Gewertet wird unmittelbar nach jedem Battle“, erklärt Montuori. Bei den Showcases hat jede Formation freie Musik- und Choreografiewahl. Die Gewinner erwarten Preisgelder im Gesamtwert von 5.000 Euro. An beiden Veranstaltungstagen sind Zuschauer willkommen. Pepe Montuori und Julian Binn vom Kevelaer Marketing hoffen auf großes Interesse. „Bei den Battles gibt es größere Pausen, in denen ein DJ auflegt. Bei diesen Freestyle-Sessions kann Jeder mitmachen. Das wird eine dicke Sause“, freut sich Montuori, der auch Jurymitglied der TANZtage Duisburg in den Sparten „Hip-Hop“ und „Streetdance“ ist. Apropos Jury: beim Tanzcontest „King of Stage“ ist sie mit „acht großen Charakteren besetzt.“

Tickets für die Battles am Samstag, 29. April, 12 bis 21 Uhr, im Bühnenhaus kosten pro Person zehn Euro. Tickets für die Kategorie Showcase am Sonntag, 30. April, 12 bis 21 Uhr, im Bühnenhaus kosten pro Person ebenfalls zehn Euro. Erhältlich sind sie in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer, sowie online im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de