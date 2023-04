KEVELAER. Die Landpartie am Niederrhein garantiert auch in diesem Jahr einen facettenreicher Mix aus Kunst, Kunsthandwerk und Kreativem“, verrät Raphaele Feldbrügge. Sie muss es wissen, denn sie arbeitet bereits an der Gestaltung des Programmheftes und hat somit Insiderwissen.

Der beliebte kleine Reisebegleiter erscheint Ende April. Bis dahin weckt der Flyer Vorfreude, den ab sofort auch Gastgeber und Austeller unter die Leute bringen. Von den 21 Ausstellungsorten beteiligen sich fünf in diesem Jahr erstmalig und versprechen neue spannende Reiseziele der Landpartie-Radtour zu werden: Die „Blumenwiese“ nennen die Eheleute Wellmanns in Wetten ihren Ort und werden gemeinsam mit GastausstellerInnen ihren großzügigen Staudengarten gestalten. Im gemütlichen Garten von „Liesels Bastelbude“ in Kevelaer liegt der Schwerpunkt auf kreativen Handwerksarbeiten. Als „Ruhige Oase“ öffnet Renate Platzer ihren Garten ebenfalls in Kevelaer, hier wird es Malerei, Keramik und kunstvolle Kerzen zu entdecken geben. In den Steensweg in Schravelen locken „Sights, Sounds & Textures from Africa“ und versprechen Einblicke in Leben, Kunst und Kultur aus Kenia. Mit der „Räubertochterbar“ beteiligt sich erstmal auch ein Ausstellungsort in der Weezer Innenstadt. Die „Räubertochterbar“ ist ein Begegnungsort für Künstler und Musiker, zu sehen gibt es Lichtinstallationen und Malerei. Mit aktuellen Projekten und neuen Arbeiten präsentieren sich fünfzehn weitere beliebte Ausstellungsorte, die bereits in den vergangenen Jahren das Landpartie-Publikum für sich gewinnen konnten: Der „Dael-Garten“ und die „Bunte Keramikwelt“ in Twisteden, das „Atelier der EIGENenArt“ in Schravelen, der „Johanneshof Nießen“, „Dahinter steckt mehr“, „Kreativ Hoch³“ und das „Quartier Klostergarten“ in Kevelaer, „Flora Design“ zwischen Kevelaer und Wetten, Inge Leenen und Ursula Wiesemes in Winnekendonk, das „Worldhouse Wetten“, die „Burg Kervenheim“, der „Pfad der Begegnung“ auf der Vereinswiese des NuK e.V. im Achterhoek sowie „Kunsthandwerk Weeze“ auf Laar. Ebenfalls wieder mit von der Partie sind die beiden landwirtschaftlichen Betriebe „Biohof Etzold“ und „Naturhof Kevelaer“. „Die Landpartie ist seit vielen Jahren eine wunderbare Bereicherung des kulturellen Lebens in unserer Stadt, die wir sehr gerne unterstützen. Sie bietet lokalen Künstlern und Kreativen eine tolle Möglichkeit, ihre Arbeiten zu präsentieren und schafft Austausch und Begegnung,“ freut sich Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank an der Niers in Kevelaer, über das stetige Engagement von wirKsam e.V. und den Landpartie-Gastgebern. Die Volksbank an der Niers ist seit vielen Jahren Hauptsponsor der Veranstaltung.

Auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer unterstützt wieder die Landpartie am Niederrhein. Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing: „Dieses besondere Ausstellungsformat bietet den Kevelaerern ebenso wie Gästen von Nah und Fern eine außergewöhnliche Gelegenheit eine großartige Vielfalt an besonderen Orten in unserer schönen Umgebung mit dem Rad zu entdecken. Wir wünschen allen Beteiligten schon jetzt bestes Wetter und bereichernde Landpartie-Tage.“ „Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Volksbank und bei der Stadt Kevelaer für die erneute Unterstützung der Landpartie.“ sagt wirKsam-Vorsitzende Anne van Rennings. Sie betont: „Der unvergleichliche Charme, der die Landpartie so beliebt macht, entsteht dank des großen Engagements der zahlreichen Gastgeber. Sie sind es, die mit viel Liebe zum Detail und gemeinsam mit ihren Ausstellern einzigartige, offene Orte gestalten. Ohne ihren Einsatz wäre die vom Kunst- und Kreativnetzwerk wirKsam e.V. nun das achte Jahr in Folge ehrenamtlich organisierte Veranstaltung überhaupt nicht möglich. Also gerne weitersagen: Die Landpartie am Niederrhein im Juni 2023 lohnt sich wieder!“