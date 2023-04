Unfall mit fünf Verletzten – Rettungshubschrauber im Einsatz

GELDERN (ots). An der Kreuzung Kölner Straße/Baersdonker ereignete sich am Mittwoch, 5. April, gegen 9.30 Uhr, ein Verkehrsunfall, durch den fünf Personen verletzt wurden. Ein 38-jähriger Mann aus Geldern befuhr mit seinem VW Golf die Baersdonker Straße in Richtung Geldern. Als er in Höhe der Kölner Straße nach links abbog, übersah er nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Peugeot eines 69-jährigen Mannes aus Didam (NL). Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde der Golf gegen einen Mercedes-Sprinter geschleudert. Der 60-jährige Fahrer des Sprinters aus Goch wartete verkehrsbedingt an der Kreuzung. Die vier Insassen des VW Golf, darunter zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren, sowie der Fahrer des Sprinters wurden verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wegen der hohen Anzahl an Verletzten wurde zum Transport zusätzlich zu den Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der VW Golf und der Sprinter mussten abgeschleppt werden.