REES. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der Weseler Landstraße ereignet. Gegen kurz nach Mitternacht war dort ein 26-jähriger Fahrer aus Wesel gemeinsam mit einem 20-Jährigen aus Hagen und einem 17-jährigen Reeser in einem 1er BMW in Richtung Haldern unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam der Wagen auf Höhe einer Baumschule nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum am Straßenrand. Die beiden Beifahrer wurden durch den Aufprall tödlich verletzt, sie verstarben noch an der Unfallstelle. Der 26-Jährige am Steuer des PKW erlitt schwerste Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Essen erschien am Unfallort und nahm seine Arbeit auf. Zudem war der polizeiliche Opferschutz der Polizei Kleve im Einsatz. Die Beamten kümmerten sich um die Angehörigen der Verstorbenen, von denen einige zum Ort des Geschehens gekommen waren. Auch ein Notfallseelsorger war eingebunden.

Der völlig zerstörte BMW wurde sichergestellt. Für die nötigen Maßnahmen der Unfallaufnahme und für die Reinigung der Straße war die L7 heute Morgen bis kurz vor 7 Uhr gesperrt.