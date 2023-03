Weites schönes Land. Eine grandiose Natur, geprägt von den großen Strömen Rhein und Maas. Das ist der Niederrhein. Wie geschaffen für Wanderer und Radfahrer. Aber auch ein Landstrich für Freunde der Kultur und des guten Essens.

Zu allen Jahreszeiten sind die fantastischen Farben des Niederrheins ein wahrer Lockruf der Natur. Kultur und Kulinarik sind bei dieser Landpartie inklusive: Dafür sorgen attraktive Museen, magische Orte, malerische Mühlen, imposante Schlösser und natürlich die gemütlichen Bauernhofcafés am Wegesrand die zu einer Einkehr locken.

Historische Ortskerne sind immer einen Besuch wert. Sie haben sich mit dem Alter ihren besonderen Charme bewahrt und locken mit ihrem mittelalterlichen Stadtbild, wunderschönen Fachwerkhäusern und romantischen Gassen viele Besucher. Kommen Sie mit auf einen Ausflug durch malerische Kulissen des Niederrheins, entdecken Sie mit Kopfsteinen gepflasterte Marktplätze und alte Hansestädte. Lassen Sie sich beeindrucken von Burgen und Schlössern mit ihren Kasematten, Wehrtürmen und Wassergräben. Sie sind allesamt imposante Baudenkmäler, die den Niederrhein prägen wie auch Kirchen und Klöster, die nicht nur bedeutende Zeugnisse des Glaubens sind, sondern auch wichtige spirituelle Orte zur inneren Einkehr. Und auf den Spuren von Kunst und Geschichte, bäuerlichem Leben und modernen Werken sind die zahlreichen Museen am Niederrhein wahre Schatztruhen für kleine und große Entdecker.

Apropos Entdecker: Auch die niederrheinische Küche hat so manch leckere Überraschung zu bieten. Wie die Niederrheinische Kaffeetafel. Ihr Geheimnis lautet süß und herzhaft. Hier trifft Rosinenbrot auf Käse: eine echt niederrheinische Delikatesse. Soetwas gibt es nur am Niederrhein. Wer den typischen Geschmack des Niederrheins kennenlernen möchte, ist in einem Bauernhofcafé oder einem der urigen Gasthäuser am Wegesrand richtig. Hier werden traditionelle niederrheinische Gerichte wie Schnibbelskuchen oder Muurejubbel serviert. Lassen Sie sich überraschen: Kartoffelkuchen und Möhreneintopf sind einfach lecker. Das gilt noch für so manch andere Köstlichkeit wie Wildragout oder Senfrostbraten stehen auf den Speisekarten, und Pfannkuchen haben am Niederrhein immer Saison. Für aufregende Geschmackserlebnisse sorgen zudem exzellente Obstsäfte. Der Niederrhein hat eine große Obsttradition, und die Früchte von den Streuobstwiesen werden in den Mostereien zu Gourmetsäften verarbeitet, die als alkoholfreie Begleitung zu edlen Speisen eine gute Figur abgeben. Oder Sie greifen zum Gerstensaft, der am Niederrhein seine Heimat hat: dem Altbier.

Geben Sie nach und lassen Sie sich verführen: Eine kulinarische Schlemmerreise am Niederrhein verwöhnt den Gaumen und wird in Verbindung mit kulturellen Eindrücken zu einem spannenden und ereignisreichen Erlebnistrip.

Das kulturelle und kulinarische Angebot stellt die neue Projektseite des Niederrhein Tourismus noch einmal besonders vor. Sie macht Appetit auf die Region und bieten regionale und saisonale Köstlichkeiten für die Liebe, die durch den Magen geht, sowie einen Streifzug durch die bunte Kulturlandschaft, die den Hunger auf geistige Nahrung stillt. Einfach mal ausprobieren. Niederrhein: So gut. So weit. Schau´n Sie mal rein unter: www.stadt-land-niederrhein.de

