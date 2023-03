REES. Ein paar Figuren erinnern noch heute an ihren Besuch: Seit die „Alltagsmenschen“ in Rees zu Gast waren, sind sieben Jahre vergangen. Jetzt kehren sie zurück: Die Wittener Künstlerinnen Christel Lechner und ihre Tochter Laura laden von Donnerstag, 30. März, bis Dienstag, 27. Juni, mit 42 neuen Figuren auf einen Rundweg über 14 bekannte und weniger bekannte Orte in der gesamten Innenstadt und die Promenade entlang ein. Auch für ein Rahmenprogramm ist gesorgt.

Mit ihren 70 bis 100 Kilogramm schweren Skulpturen stellen die Künstlerinnen die unterschiedlichsten Alltagssituationen nach und geben Passanten Gelegenheit, innezuhalten und die typischen „Alltagsmenschen“ zu betrachten – wie ein Spiegel, aber mit viel Humor und immer respektvoll. Seit 1996 erschafft Christel Lechner – und seit 2004 mit ihrer Tochter Laura – solche Skulpturen und Installationen in Handarbeit. Lange hat sich Laura Lechner dabei um die malerische Konzeption gekümmert, während ihre Mutter die Vorstudien erarbeitet und erste Entwürfe modelliert hat. Mittlerweile ist das Projekt jedoch vor allem auf Tochter und Schwiegersohn übergangen.

Alle Figuren haben einen eigenen Charakter und erzählen andere Geschichten. Die Künstlerinnen bringen natürlich zum einen ihre eigene Intentionen ein: Mit ihren leicht abstrahierten Gesichtszügen sollen die Figuren zum Beispiel Zufriedenheit mit sich selbst signalisieren. So hoffen die beiden, darüber auch die Betrachter anzustecken. „Die Leute sollen sich aber auch selbst Gedanken machen und sich eigene Geschichten ausdenken“, betont Laura Lechner.

Rundgang durch Rees

Den Start des Rundgangs wird das „große Paar“ auf dem Markt markieren. Die alte „Fotogruppe“ wird, wie die anderen bestehenden Figuren, auf andere Plätze umverteilt. Ein Highlight, da ist sich Sigrid Mölleken, Fachbereichsleiterin für Schule, Kultur und Stadtmarketing, sicher, wird sicherlich „die große Kaffeetafel“ an der evangelischen Kirche sein. Beschaulich soll es werden und zum Innehalten einladen, verrät Christel Lechner. Die Idee: „Die Besucher setzen sich einfach dazu.“ Dasselbe gilt bei der „Reise nach Jerusalem“ beim Rondell „Am Bär“. „Wir wollen Leute einladen, Teil der Installationen zu sein“, ergänzt ihre Tochter.

Ein anderer, ganz besonderer Hingucker werden die „Grazien auf dem Floß“ sein, die man am Froschteich wird bestaunen können. Selbst für die Künstlerinnen war die Entstehung dieser Installation ungewöhnlich. Das Floß musste nämlich von einer Firma aus Süddeutschland gebaut werden, die eigens dafür anreiste. Die Blicke besonders anziehen wird in dieser Ausstellung bestimmt auch der schlafende Cowboy mit seinen zwei Ponys, die die Künstlerinnen mit dem Bauhofbetrieb an der Kita auf der Fallstraße positionieren werden.

Rallye für Kinder

Den Besuch der Alltagsmenschen nimmt die Stadt Rees auch zum Anlass für ein weiteres Programm. So wird zum Beispiel der Fotograf Axel Breuer Foto-Freunden einen zweistündigen Fotowalk anbieten, um mehr über die Alltagsmenschen zu erfahren und neue Perspektiven auf die Kunstwerke zu bekommen. Ihr Handy oder einen Fotoapparat sollten Teilnehmer mitbringen. Infos zu den Terminen gibt es unter Telefon 02851/51555 und unter www.stadt-rees.de

Kinder können die Skulpturen mit einer Rallye auf besonders spaßige Weise erleben und nach erfolgreicher Teilnahme einen kleinen Preis erhalten. Vordrucke gibt es in der Touristeninformation am Markt 41. Wer es dagegen lieber klassisch mag, kann auch ohne vorherige Anmeldung an den normalen, rund 90-minütigen Führungen teilnehmen. Die Gebühr beträgt fünf Euro, Kinder unter zwölf Jahren nehmen gratis teil. Auch separate Führungen sind buchbar, die Grenze liegt bei 25 Personen pro Gruppe. Dann kostet eine Führung 55 Euro pro Gruppe. Treffpunkt ist immer die Touristeninformation. Der erste Termin findet am Sonntag, 2. April, statt.

Ausstellungseröffnung ist am 30. März um 15 Uhr am Bürgerhaus. Mit dabei sind Mattes Wissing (Musik), Sigurt Gottwein (Einführung) und und der stellvertretende Bürgermeister Bodo Wißen. Den Flyer mit allen wichtigen Informationen zu allen Angeboten gibt es unter www.christel-lechner.de/alltagsmenschen-rees-2023