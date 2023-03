Warnstreik: RheinRuhrBahn richtet Busnotverkehr ein

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben kurzfristig zum bundesweiten Warnstreik am kommenden Montag, 27. März, aufgerufen. Das Personal der RheinRuhrBahn ist von diesem Streikaufruf nicht betroffen. Der Streik in Fern- und Nahverkehr trifft unter anderem die Deutsche Bahn und ihr Netz und kann dementsprechend auch Auswirkungen auf den Betrieb im gesamten Netz der RheinRuhrBahn haben. Die RheinRuhrBahn hat für den kommenden Montag auf den Linien RE 10 „Niers-Express“, RE 14 „Emscher-Münsterland-Express“ und RB 31 „Der Niederrheiner“ präventiv einen Busnotverkehr eingerichtet. Sollte durch den möglichen Streik in den Stellwerken des Infrastrukturbetreibers DB Netz AG kein Zugverkehr möglich sein, entfallen die Linien RB 36 „Ruhrortbahn“ und RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ an diesem Tag ersatzlos. Weitere Informationen sowie die Fahrpläne der Ersatzbusse finden Fahrgäste unter www.zuginfo.nrw oder www.rhein-ruhr-bahn.de.

Die RheinRuhrBahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter Telefon 0203/6688 9477 (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen) zu melden. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den BNV-Bussen leider nicht möglich.