RHEINBERG. Hospizarbeit, Tafel, Jugendarbeit und mehr: Der Lions Club Kamp-Lintfort/Rheinberg hat mit seinen Spenden schon in vielen Bereichen Gutes getan. Mit der neuesten Hilfsaktion rücken die Mitglieder die Flüchtlinge in Rheinberg in den Fokus. Zwei neue Zelte erweitern seit Kurzem den Raum der Flüchtlingsunterkünfte am Melkweg.

Die Übergabe der Zelte war im wahrsten Sinne des Wortes feierlich: Bei leckerem Essen, Tanz, Musik und jeder Menge guter Laune testeten die Flüchtlinge die Zelte gleich mit ihren Gästen vom Lions Club und der Stadt Rheinberg unter realen Bedingungen aus. Da konnte dann auch der immer wieder an- und abschwellende Regen niemandem die Laune verhageln.

Aber nicht nur für Festivitäten wie diesen bieten die Zelte neuen Raum sowie Schutz vor Wind, Wetter und Sonne. Mehr Möglichkeiten eröffnen sie den Geflüchteten auch im Alltag – als Treffpunkte und Gemeinschaftsräume. An letzteren mangelte es in den Unterkünften bisher nämlich, wie Dr. Walter Vogel, ehemaliger Präsident der hiesigen Lions, sagt. Auf rund 105 Flüchtlinge beziffert Britta Jacob vom Fachbereich „Soziales und Integration“ die aktuelle Bewohnerzahl. Die Herkunftsländer sind unter anderem mit Syrien, Afghanistan, Somalia, Nigeria und der Ukraine breit gefächert.

Weinmesse im April

Die 32 Mitglieder des Lions Club Kamp-Lintfort/Rheinberg sammeln über das Jahr verteilt immer wieder über ihre „Activities“ für gemeinnützige Zwecke. So kamen auch die 1.000 Euro zusammen, die am Ende in die Zelte geflossen sind. „Einiges an Geld kam beim Golfturnier in Kamp-Lintfort zusammen“, nennt Präsident Christian Frick ein Beispiel.

Das Highlight des Lions-Jahresprogramms steht übrigens schon am Samstag, 29. April, an, wie er verrät: Die 1. Kamp-Lintforter Weinmesse. Zehn Winzer aus Rheinland-Pfalz laden an diesem Tag dazu ein, aktuelle Weine kostenlos zu probieren und auch zu bestellen. Eintrittskarten gibt es in Rheinberg bei CH Komossa Audio Video, Orsoyer Straße 11, sowie bei Fliesen Johannes Rundmund, An der Neuweide 18, zum Preis von zehn beziehungsweise zwölf Euro (Tageskasse). Per Mail an info@weinmesse-kamp-lintfort.de können Tickets auch online bestellt werden. Alle Infos dazu unter weinmesse-kamp-lintfort.de.

Was nach Abzug der Kosten an Einnahmen übrigbleibt, dient traditionsgemäß wieder als Spende. Viele geeignete gute Zwecke hat der Lions Club ebenfalls schon im Blick. Möglicherweise werden die Spenden den Flüchtlingskindern in Rheinberg eine Freude machen. Geplant ist nämlich schon jetzt, im Frühjahr einen Ersatz für das kaputte Trampolin zu besorgen. Aber auch die Tafeln stünden nach wie vor unter großem Druck, die Versorgung der Bedürftigen sicherzustellen, ergänzt Frick. So oder so: „Das Geld wird in jedem Fall in der Region eingesetzt.“