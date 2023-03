WEEZE. Am Sonntag ist es soweit: Mit der Zeitumstellung tritt auch der Sommerflugplan in Kraft. Und es herrscht große Zuversicht am Airport Weeze: Der Sommerflugplan weist gegenüber dem Vorjahr ein deutlich aufgestocktes Angebot aus. So werden von fünf Airlines insgesamt 38 Ziele (2022: 29) angesteuert. Der Flughafen rechnet in der Hochsaison mit 130 (2022: 85) Abflügen pro Woche.

„Die Teams an unserem Flughafen sind für die Sommersaison gut gerüstet und wir alle freuen uns auf die neue Saison. Wir wünschen unseren Gästen schon jetzt einen stressfreien und entspannten Abflug“, sagt Geschäftsführer Dr. Sebastian Papst.

Ein wichtiges Signal ist die Stationierung von zwei weiteren Flugzeugen der irischen Lowcost-Airline Ryanair am Airport Weeze. So wird genügend Kapazität geschaffen, um die beliebtesten Ziele noch häufiger anzufliegen. Zudem fanden zahlreiche neue Destinationen den Weg ins Programm: So werden Mailand-Bergamo (Italien), Kopenhagen (Dänemark), Pula (Kroatien) oder die spanischen Ziele Asturien an der Costa Verde, Castellon bei Valencia, Fuerteventura sowie Reus bei Barcelona angesteuert.

Wachsende Nachfrage nach Pauschalreisen

Auch die bekannte Fluggesellschaft Sunexpress reagiert auf die wachsende Nachfrage nach Pauschalreisen an die Türkische Riviera. So stehen den Reisenden Flug- und Pauschalreiseangebote im April und Mai zur Auswahl. Der Anbieter Tailwind Airlines, der seinen Sitz ebenfalls in der Türkei hat, fliegt Kunden deutscher und niederländischer Reiseveranstalter nach Antalya. Die neue Linienfluggesellschaft am Airport Weeze, die Air Arabia Maroc, startet während der Sommermonate zwei Mal pro Woche in Richtung Fez im Nordosten Marokkos. Der niederländische Reiseveranstalter Sunweb bietet darüber hinaus mit der Ferienfluggesellschaft SkyExpress Flüge auf die griechischen Inseln Rhodos, Kos, Zakynthos und Kreta (Heraklion) an.

Mit Blick auf das größere Angebot rechnet der Airport Weeze mit einer erhöhten Nachfrage insbesondere aus den Niederlanden. Bereits im letzten Sommer war erkennbar, dass gut erreichbare, regionale Flughäfen bei vielen Urlaubern zunehmend beliebt sind. Hinzu kommt, dass die Flugtickets ab einem deutschen Flughafen aktuell vielfach günstiger sind als in den Niederlanden. Der Flughafen hat im vergangenen Jahr knapp über eine Million Passagiere begrüßen können. „Dieser Wert“, so Flughafenchef Dr. Papst, „wird in unserem 20. Jubiläumsjahr sicher deutlich übertroffen“.