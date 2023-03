STRAELEN. Zwei Wochen vor Ostern erwacht in Straelen wieder der Frühling. Die Unternehmergemeinschaft „AusStraelen“ lädt gemeinsam mit dem Stadtmarketing Straelen zum beliebten „Straelener Frühlingserwachen“ ein. Am kommenden Sonntag, 26. März, ab 11 Uhr erwarten die Besucher im Herzen der Blumenstadt, auf dem Marktplatz und in der gesamten Innenstadt, zahlreiche Stände mit allen Dingen, die den Frühling schöner machen. Dazu zählen Blumen, Geschenkartikel, Schmuck, Dekorationen, Floristik und Mode. Flankierend dazu gibt es den ersten Verkaufsoffenen Sonntag im Jahr und – ganz neu in diesem Jahr – eine Trödelstraße.

„Über 45 Aussteller haben sich für unseren Frühlingsmarkt angemeldet“, freut sich Christina Beckers vom Straelener Stadtmarketing über die gute Resonanz bei den Beschickern. Viele Stände mit frischen Schnittblumen, Topfpflanzen und Gestecken erwarten die Besucher. Darüber hinaus sind Gemüse-Jungpflanzen und Kräuter im Angebot. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem Thema Frühling für Heim und Haus, Balkon, Terrasse und Garten, ergänzt wird das Angebot um handgefertigte Olivenholzprodukte und Etagèren, Insektenhotels, Trockengewürze und Liköre. Die Gruppe „Straelend helfen“ verkauft verschiedene Artikel zugunsten der Menschen im Ahrtal und die Gruppe „Foodsharing“ Kreis Viersen/Straelen informieren an einem Stand über die Themen Foodsharing und Nachhaltigkeit und bietet an einem zweiten Stand Blumen gegen eine Spende an. Der Erlös kommt der Aktion „5.000 Mahlzeiten“ zugute.

Kinderschminken und Malwettbewerb

Für die kleinen Besucher bietet Sandra Beshiri Kinderschminken an und die Markt-Apotheke veranstaltet einen Malwettbewerb zum Thema Frühlingserwachen. „Die schönsten drei Bilder werden prämiert, zudem gibt es für alle Teilnehmer einen kleinen Mitmachpreis“, kündigt Organisatorin Marta Sommerkamp an.

Erstmalig wird eine Trödelstraße auf der Kuhstraße und auf der Klosterstraße das „Straelener Frühlingserwachen“ bereichern. „Bis zu 50 Standplätze stehen für die Trödler zur Verfügung“, kündigt Klaudia Werdin von AusStraelen an. „Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die Plätze werden am Sonntag, 26. März, ab 8 Uhr an der Kreuzrinne vergeben.“ Die Standgebühr für einen Drei-Meter-Stand beträgt zehn Euro. „Es darf ausschließlich Trödel, keine Neuware angeboten werden“, betont AusStraelen. Die Standtiefe beträgt zwei Meter, Pavillons sind nicht erlaubt. Bei der Anmeldung gilt die Devise: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Die Organisatoren bitten die Trödler darum, nicht direkt mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, sondern sich zuerst einen Standplatz zu sichern und die Gebühr zu bezahlen.

-Anzeige-

Blumenmädchen und Osterhase

Interessierte Beschicker und Aussteller können sich noch kurzfristig beim Straelener Stadtmarketing unter Telefon 02834/ 702212, E-Mail: Christina_Beckers@straelen.de, melden, es sind noch wenige Standplätze frei.

Beim Flanieren durch die Innenstadt werden die Besucher von frühlingshafter Untermalung begleitet, zudem sorgen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet die Juxkapelle „Razel Fanfare“ und ein Drohorgelspieler für musikalische Unterhaltung. Um 13 Uhre beginnt der verkaufsoffene Sonntag in Straelen. In und auch teilweise an Ständen vor den Geschäften halten die Einzelhändler besondere Angebote für ihre Kunden bereit. In der Stadt unterwegs ist dann auch das Straelener Blumenmächen Marie van Bebber. Sie hat ihren letzten Auftritt in Straelen und wird bunte Blumengrüße verteilen, die von Landgard gesponsort werden. „Freuen können sich unsere Gäste auch wieder auf die Blumenkinder, die gemeinsam mit dem Osterhasen in der Stadt unterwegs sind und Süßigkeiten in ihren Körben bereithalten“, kündigt Klaudia Werdin an.

Freiluftcafé der Landfrauen

Und auch die Gaumenfreuden kommen in Straelen nicht zu kurz. Der Rheinische Landfrauenverband Ortsgruppe Straelen öffnet sein traditionelles Freiluftcafé mit selbstgebackenen Kuchen und vielen Sitzmöglichkeiten auf dem Marktplatz. Zudem wird es frisch Gegrilles, Crepes, Ofenkartoffeln und Cocktails geben. Das Büro des Kulturrings Straelen ist am kommenden Sonntag für Ticketkäufe und Informationen zu (Fahrrad-)Touren in und um Straelen geöffnet.