RUST. Wenn die Blumen wieder anfangen zu blühen, es nach Frühling riecht und alles aus dem Winterschlaf erwacht, steigt gleichzeitig auch die Vorfreude auf Deutschlands größten Freizeitpark. Am 25. März öffnet der Europa-Park, mit über 100 Attraktionen und Shows in 15 liebevoll gestalteten, europäischen Themenbereichen, seine Türen in die 49. Saison.

Die 15 europäischen Themenbereiche laden mit landestypischer Architektur, Gastronomie und viel Liebe zum Detail auf eine unverwechselbare Entdeckungstour ein.

Mit Wasserspaß im „Fjord Rafting“ oder der „Tiroler Wildwasserbahn“ ist im Europa-Park eine kleine Abkühlung garantiert. Für alle, die etwas schneller unterwegs sein möchten, sorgt bei 100 km/h der „blue fire Megacoaster“ für frischen Wind. Nach einer rasanten Fahrt in 40 Meter Höhe beim „Wodan – Timburcoaster“ können sich die großen gemeinsam mit den kleinen Gästen bei „Líttle Island – Hansgrohe Kinderwasserwelt“ in der Nähe der Holzachterbahn vergnügen.

Für noch mehr Urlaubsfeeling sorgt ein Besuch in der Wasserwelt Rulantica. Im neuen Bereich „Nordiskturn“ ist Rutschenspaß mit Wettkampf-Charakter garantiert: Auf der acht-röhrigen Mattenrutsche „Vikingløp“ können sich die Gäste ein spannendes Rennen auf 187 Metern liefern. Darüber hinaus ist in Rulantica jede Menge Action vorprogrammiert. Zahlreiche Rutschen, ein riesiges Wellenbecken, Wild River und vieles mehr sorgen für grenzenlosen Wasserspaß. Für all diejenigen, die sich neben Abenteuern nach Entspannung sehnen, gibt es den exklusiven Ruhe- und Saunabereich „Hyggedal“.

Auch Fans von Virtual Reality kommen im Europa-Park Erlebnis Resort auf ihre Kosten. In der neuen Yullbe Pro Experience „Amber Blake: Operation Dragonfly“, erleben die Gäste einen interaktiven 3D-Action-Thriller. Die 30-minütige Virtual Reality Experience basiert auf der Comic-Reihe „Amber Blake“ des belgischen Supermodels Jade Lagardère und begeistert die Besucher mit modernster Technik und einem nervenaufreibenden Abenteuer vor der imposanten Skyline Singapurs. An der Seite der knallharten Agentin Amber Blake werden die Teilnehmer eine geheime Mission bewältigen, um den mysteriösen Verbrecher „Blue Dragon“ zur Strecke zu bringen. Dabei sind nicht nur starke Nerven, sondern auch Geschick und Teamgeist gefragt.

Dem Alltag entfliehen

Ihren Besuch können Gäste luxuriös in den neuen Suiten „Krønasår-Boutique Suites“ ausklingen lassen. Für unvergessliche Stunden sorgt auch der direkte Zugang über das Erdgeschoss zum neuen 160 Quadratmeter großen Infinity-Pool. In den sechs Erlebnishotels des Europa-Park Erlebnis-Resort sowie dem Camp Resort kann man dem Alltag entfliehen und nach einem Tag im Park oder in der Wasserwelt Rulantica die Seele baumeln lassen. In detailgetreuem Ambiente genießen die Besucher etwa „la dolce vita“, begeben sich auf die Spuren der Pilgerväter oder gehen im Museumshotel auf Erkundungstour. Der Europa-Park ist in der neuen Saison ab dem 25. März täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten in der Hauptsaison). Weitere Informationen gibt es unter der Hotline 07822/776688 und im Internet unter www.europapark.de.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 4 Tickets für den „Europa-Park“. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Europa-Park“ an

gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 26. März. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.