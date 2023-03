KEVELAER. Funkelnde Brunnen, der Duft von leckerem Essen und der Klang von rhythmischer Musik – am Freitag, 24. März, geht das „Kevelaerer Brunnenleuchten“ in die dritte Runde. Kevelaerer und Besucher der Wallfahrtsstadt können sich von 19 bis 23 Uhr auf besondere Highlights freuen. Neben Musik, Licht und Wasser sorgt der Kevelaerer Einzelhandel für ein besonderes Shoppingerlebnis in den Abendstunden. „Wir freuen uns mit dieser Veranstaltung eine unbeschwerte Atmosphäre für Kevelaerer und Besucher zu schaffen und diese gleichzeitig zum Shoppen und Verweilen einzuladen“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Insgesamt fünf Brunnen in und um Kevelaers Innenstadt werden von den Technikern des Konzert- und Bühnenhauses mit Unterstützung der Firma „LIGHTON Veranstaltungstechnik“ illuminiert. Neben den Brunnen am St. Klara Platz, Roermonder Platz, im Brunnenhof der Marienbasilika und am Luxemburger Platz, die bereits in den vergangenen zwei Jahren beleuchtet wurden, wird der Brunnen am Peter-Plümpe-Platz erstmalig illuminiert. Zudem können sich die Kinder wieder auf viele bunte Seifenblasen an ausgewählten Brunnen freuen.

Ab 19 Uhr werden Gitarrenklänge und Gesang die Besucher zum Luxemburger Platz locken. An diesem Platz wird das Kevelaerer Duo Levin Ripkens und Ciara Ehren bis 22 Uhr für Stimmung sorgen. Falls das musikalische Herz eher für elektronische Beats und Bässe schlägt, der wird ab 19 Uhr am St. Klara Platz fündig. Hier wird Felix Gubesch, bekannt unter dem Namen „DJ Floox“, auflegen. Für eine kleine Gesangseinlage wird der Theaterchor Niederrhein auf dem Roermonder Platz von 20 bis 20.30 Uhr sorgen.

Wer seinen Spaziergang durch die Innenstadt an diesem Abend mit einer Shoppingtour im Kevelaerer Einzelhandel abrunden möchte, hat durch die verlängerten Öffnungszeiten dazu die Möglichkeit. Einige Einzelhändler haben für die Besucher der Veranstaltung ebenfalls verschiedene Besonderheiten geplant. Das „Kaevelse Lüj“ lädt ab 19 Uhr Fans der Band „Xanthiadoo“ zu sich ein. Der Eintritt ist frei. „Mortimer´s Shop & Travel“ auf der Bahnstraße bietet an diesem Abend passend zur Veranstaltung kleine leuchtende Brunnen zum Verkauf an.

Wie bereits im vergangenen Jahr werden Kevelaerer Vereine und Gastronomen für die passende Verpflegung sorgen. Von der frisch zubereiteten Paella bis hin zur veganen Bratwurst oder saftigem Pulled Pork können sich die Besucher auf eine Vielfalt an Speisen und Getränken freuen. Zudem werden die bunten Cocktails der „Cocktail Ambulanz“ wieder auf der Busmannstraße zu finden sein. Wer sich hingegen auf ein frisch gezapftes Blondes freut, sollte sich an diesem Abend zum St. Klara Platz oder zum Luxemburger Platz begeben. Für die jüngeren Besucher gibt es am Roermonder Platz eine Kinder Candybar sowie Popcorn, Zuckerwatte und Crêpes auf der Hauptstraße. „Wir freuen uns, dass die Kevelaerer Gastronomen und Vereine diese Veranstaltung unterstützen und zu diesem besonderen Event machen. Durch das vielfältige Angebot werden nicht nur Erwachsene sondern auch Kinder angesprochen“, so Organisatorin Alina Peters vom Kevelaer Marketing.

Wer die Brunnen nicht nur bestaunen, sondern auch Wissenswertes über die leuchtenden Wasserkunstwerke erfahren möchte, dem sei die Gästeführung „Das große Leuchten – Kevelaers Brunnen im besonderen Licht“ ans Herz gelegt. Bei dem einstündigen Rundgang erfahren Interessierte mehr über die Entstehung und Geschichte einiger dieser besonderen Brunnen. Die Führung, unter Leitung von Gästeführer Richard Claßen, geht zum Brunnenhof, dem Peter-Plümpe-Platz und dem Roermonder Platz. Treffpunkt ist am 24. März um 19 Uhr vor dem Priesterhaus am Kapellenplatz. Wer stimmungsvolle Atmosphäre liebt, der wird von der Führung und dem Zusammenspiel aus Licht und Wasser begeistert sein. Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses erhältlich und kosten sechs Euro pro Person. Kinder bis fünf Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832/122-991.