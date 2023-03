NIEDERRHEIN/WEEZE. Der Festivalsommer rückt näher und Parookaville steigert die Vorfreude mit weiteren Weltstars im Line-Up. Bereits zum siebten Mal öffnet die verrückte Festivalstadt vom 21. bis 23. Juli am Airport Weeze ihre Pforten für mehr als 300 Acts auf über zehn Stages und 225.000 Fans.

Schon bei der Erstausgabe von Parookaville im Jahr 2015 hat das US-amerikanische Future-Bass Duo eine grandiose Show abgeliefert, nun kehren The Chainsmokers nach 2019 wieder zurück auf die Mainstage. Die Songs der Grammy-Gewinner wie „Closer“, „Don’t let me down“ und „Something just like this“ mit Coldplay sind weltweit gefeierte Superhits und zählen mehrere Milliarden Streams.

Oliver Heldens, W&W und Mike Williams

Seit Jahren unter den Top 10 der DJ Mag Top100 und regelmäßig in Parookaville zuhause ist der Niederländer Oliver Heldens. Sein Debüt-Überhit „Gecko“ und seine Remixe für Tiësto, Dua Lipa, Coldplay, James Hype und viele mehr sind jederzeit Garanten für ekstatische Stimmung auf den größten Festivals weltweit, so auch im Juli am Niederrhein.

Ununterbrochen in Parookaville eingereist sind W&W seit 2017. Das niederländische DJ-Duo zählt zu den absoluten Lieblingen der Citizens, ihr Crowd Control „Sandsturm“ vor der Mainstage 2018 ist mittlerweile legendär. Zudem kehrt der für seine melodischen Sounds bekannte Mike Williams wieder nach Weeze zurück und spielt ebenso wie Will Sparks am Freitag auf der Mainstage.

Top-Acts abseits der Mainstage

Auch abseits der Mainstage wird es dank Top-Acts unvergesslich. Einer der dicksten Fische im Tech House-Teich ist der Australier Fisher. Seit seinem Durchbruch mit „Losing it“ ist er Citizen of Parookaville. Dieses Jahr reist er zum dritten Mal ein und hat jede Menge Folgehits im Gepäck. Mehrfach mit Platin ausgezeichnet und bekannt für seine krassen Live-Performances ist Fisher der perfekte Headliner für die Desert Valley Stage am Festivalfreitag.

Dieser Act steckt voller Energie und gibt diese live mit voller Wucht an sein Publikum weiter: Brennan Heart ist aus der Hardstyle-Szene nicht mehr wegzudenken und seit Jahren eng mit dem Parookaville verbunden. Mit seinen Veröffentlichungen und Shows beweist er seit zwanzig Jahren, dass er aktuelle Trends nicht kennt, sondern vorgibt. Der Niederländer wird die Citizens in diesem Jahr aber nicht allein in Ekstase versetzen, sondern hat Jonathan Mendelsohn auf der Bühne dabei! Die beiden begeistern mit Releases wie „Imaginary“ seit zehn JahrenMillionen von Fans, die sich jetzt auf dieses grandiose Highlight mit überragenden Beats plus fesselndem Live-Gesang freuen dürfen.

Imanbek wurde mit seinem fulminanten „Roses“-Remix über Nacht zum Star und konnte neben Millionen neuer Fans und Streams in Milliardenhöhe 2021 sogar einen Grammy einsacken. Dass er kein One-Hit-Wonder ist, hat er seitdem mit weiteren, erfolgreichen Releases bewiesen. 1Live präsentiert das Parookaville-Debüt des Kasachen zum Festivalstart am Freitag auf Bill’s Factory. Mau P stellt aktuell die Tech House Szene auf den Kopf und bringt diese Energie im Sommer auf die Desert Valley Stage! Als Kind der Stadt bringt er seinen Sound from Amsterdam erstmalig nach Parookaville, nachdem er aktuell eine nahezu ausverkaufte Tour durch Nordamerika spielt.

Schon seit den 90ern begeistern die Jungs aus NRW als Cosmic Gate Trance-Fans auf der ganzen Welt, diesen Sommer geben sie ihr drittes Heimspiel in Weeze. Erst vor wenigen Tagen erschien die Nachfolge ihres Hit-Albums „Mosaik“. Das Duo wird in der Cloud Factory am Sonntag also mit neuen Hits und Evergreens begeistern.

Wahrscheinlicher bester Freitag aller Zeiten

Abgerundet wird das Artist- Announcement für die siebte Edition von Parookaville durch weitere Star-Acts wie dem Franzosen I Hate Models, dessen Sets ebenso düster wie empfindsam sind. Auch Doppel-Platin-Träger Luude ist am Start und wird auf der Cloud Factory eine unvergessliche Show liefern. „Wir freuen uns in diesem Jahr auf den wahrscheinlich besten Freitag aller Zeiten in unserer City of Dreams“, sagt Bernd Dicks, Co-Founder und Geschäftsführer der Parookaville GmbH, der vor allem die große Vielfalt auf den Stages abseits von Mainstage und Bill’s Factory herausstellt: „Die Desert Valley Stage bietet mit Fisher und Mau P jetzt schon so ziemlich das Coolste, was es aktuell im Tech House Bereich gibt. Dazu die Cloud Factory mit einem brutalen Bass Line-Up und erstmalig Hardstyle-Sounds jenseits der 180 BPM im Power Plant.“ Und auch der Sonntag ist für Dicks erneut hochkarätig besetzt: „Kygo und Timmy Trumpet als Headliner auf der Mainstage und unser völlig verrücktes Live-Programm auf der Bill’s Factory werden unsere Stadt zum Abschluss nochmal ordentlich zum Beben bringen.“