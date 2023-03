ESSEN. Feurig und leidenschaftlich geht es mit der brandneuen Show im GOP Theater zu. Noch bis zum 7. Mai gastiert „Sentimientos“ das Feuer Spaniens im Varieté Theater in Essen. NN-Leser können 2 x 2 Tickets für die Show am Sonntag, 26. März um 18 Uhr, gewinnen.

Ein ganz besonderes Erlebnis, das einem sogar ab und zu das Gefühl gibt, für einen Atemzug die Zeit zum Stillstand zu bringen. In einem Moment leidenschaftlich und poetisch und im selben Augenblick feurig und voller Lebensenergie. Das rein spanische Ensemble spannt mit Leichtigkeit einen Bogen zwischen südländischem Temperament und zeitgenössischer Akrobatik, der durch ein Zusammenspiel aus Humor und Livemusik die Verknüpfung der vielfältigen Kunst zum Vorschein bringt.

Die Vorstellung dauert circa zwei Stunden inklusive Pause. Showtime ist mittwochs, donnerstags und freitags um 20 Uhr, samstags um 18 und 21.15 Uhr und sonntags um 14 und 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab 39 Euro unter der Tickethotline 0201/2479393 und online unter variete.de

Verlosung

Die NN verlosen 2 x 2 Tickets für die Show am 26. März um 18 Uhr. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Sentimientos“ an

gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 14. März. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.