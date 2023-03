DÜSSELDORF. Mitte Dezember 2022 startete die mitreißende Neuinszenierung der West Side Story ihre aktuelle mehrjährige Welttournee mit einer triumphalen und international beachteten Premiere genau dort, wo sie am 15. Juni 1961 erstmals in Deutschland zu sehen war – am Deutschen Theater München!

Seitdem entwickelte sich das Meisterwerk in der so authentischen wie frischen Version von Regisseur und Broadway-Koryphäe Lonny Price zum absoluten Publikumsmagneten und sorgt allerorten für Standing Ovations und ein begeistertes Presse-Echo. So auch in Düsseldorf: Aufgrund der großen Nachfrage im Vorverkauf verlängert die umjubelte Neuproduktion der West Side Story ihr Gastspiel in der NRW-Landeshauptstadt. Mit seiner so authentischen wie frischen Neuinszenierung führt Regisseur Lonny Price das Publikum direkt hinein in das New York der 1950er Jahre: „Wir wollten den Bühnenklassiker neu beleben. Die Mittel von heute nutzen, aber dabei so nah wie möglich am Original bleiben. Die West Side Story ist ein zeitloses Meisterwerk, in dem alles perfekt ist. Unser bestimmendes Ziel war es also, diese einzigartige Geschichte so wahrhaftig und realitätsnah wie möglich auf die Bühne zu bringen!“

Zusatzshows vom 30. März bis 1. April

Ein hochkarätiges 34-köpfiges Ensemble, bringt dieses Gesamtkunstwerk brillant auf die Bühne. Die Musik dazu liefert ein 20-köpfiges Orchester unter der Leitung des Dirigenten und Komponisten Grant Sturiale, das den einzigartigen Bernstein-Klang grandios umsetzt. Zusätzlich zu den Shows vom 21. bis 26. März wird es auch vom 30. März bis zum 1. April Vorstellungen im Düsseldorfer Capitol Theater geben. Eine begrenzte Anzahl von Restkarten ist für die bisherigen Tage ebenfalls noch verfügbar. Tickets gibt es ab 40 Euro zuzüglich Gebühren unter Telefon 0211/73440, unter www.tickets-direkt.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

-Anzeige-

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für die Show am Donnerstag, 30. März um 19.30 Uhr. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „West Side Story“ an

gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 12. März.

Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.