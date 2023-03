KLEVE. Mit jungen Menschen weltweit zu arbeiten und sie mit Hilfe von Musik und Tanz in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, ist Ziel von „Heart Global“. Vom 19. bis 21. Mai machen rund 35 junge Leute der gemeinnützigen Organisation während ihrer dreimonatigen Europa-Tour Station in Kleve. Doch bevor sie mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten können, benötigen sie ein Dach über dem Kopf.

„Die Unterbringung in Gastfamilien vor Ort ist Teil des Konzepts, damit die jungen Tanzlehrer auch ein wenig von der Kultur der bereisten Länder mitbekommen“, erklärt Frank Rensing von der Move Factory, die das Projekt gemeinsam mit dem städtischen Fachbereich Jugend und Familie organisiert. Für Rensing ist das keine Premiere, denn vor der Pandemie kamen viele Jahre lang die Vorgänger von „Heart Global“ (de.heartglobal.org), die „Young Americans“, in die Kreisstadt. „Das hat immer prima geklappt, aber aktuell haben wir noch Sorge, ob sich genügend Gastfamilien finden“, sagt Rensing. Und rührt deshalb kräftig die Werbetrommel. Das Wichtigste: Alle sprechen mindestens englisch. „Die meisten kommen aus den USA“, erklärt Rensing, „aber es sind auch Leute aus Asien oder Europa dabei.“ Pflegeleicht sind die Gäste in jedem Fall. Rensing: „Sie reisen Donnerstagabend an, Montagmorgen schon wieder ab und sind an allen drei Tagen komplett verplant. Ein Frühstück wäre nett und gern auch abends noch eine Kleinigkeit – um alles andere kümmern wir uns.“

Unterbringung im Doppelpack

Möglicher kleiner Haken: Am liebsten werden die jungen Leute von Heart Global im Doppelpack vermittelt. „Das liegt daran, weil sie zum Teil unter 21 und damit, zumindest in Amerika, noch minderjährig sind“, erklärt Rensing. Zudem sei es für viele von ihnen die erste große Reise ins Ausland. „Da fühlt man sich natürlich besser, wenn man nicht allein ist“, würde er sich wünschen, dass die Klever Familien gleich zwei Betten für die vier Übernachtungen bereitstellen. Vielleicht auch noch gut zu wissen: „Bettzeug sollte gestellt werden, denn die reisen mit möglichst wenig Gepäck und bringen keine Schlafsäcke mit.“ Das war es dann aber auch schon. Und ein kleines Dankeschön gibt‘s noch dazu, denn jede Gastfamilie bekommt vier Eintrittskarten für die große Abschlussshow am Sonntag.

Alle ab zehn Jahren können mitmachen

Ab sofort können sich auch Kinder und Jugendliche melden, die bei dem dreitägigen Workshop mit Heart Global dabei sein wollen. Offen steht die Teilnahme allen ab zehn Jahren. Wer aus Kleve kommt oder eine Klever Schule besucht, zahlt 15 Euro (inklusive T-Shirt), weil die Stadt den größten Teil der Kosten übernimmt. Mitmischen darf auch, wer nicht bezuschusst wird – dann zahlt man 60 Euro für die Teilnahme. Vorkenntnisse benötigt man nicht und auch ein Handicap ist kein Problem. Das Motto: Einfach mal ausprobieren und jede Menge Spaß haben.

Tickets für die Abschlussshow

Bei der großen Abschlussshow am Sonntag, 21. Mai, ab 18.30 Uhr in der Klever Stadthalle (dort findet auch der Workshop statt) tummeln sich dann bestenfalls wieder über 100 brandneue Stars auf der Bühne und zeigen zusammen mit den Profis, was in ihnen steckt. Karten für die Show gibt es für fünf Euro (ermäßigt drei Euro) unter anderem in den Rathäusern in Kleve und Goch, in Kalkar in der Tourist-Info und in Emmerich im Theaterbüro. Wer online Tickets ordern möchte, kann das unter www.movefactory.eu. Hier kann man sich auch für die Teilnahme am Workshop oder als Gastfamilie anmelden. Weitere Infos (sowohl für Teilnehmer als als Gasteltern) gibt es telefonisch im Jugendzentrum Kalle unter 02821/ 14548. „Es würde uns sehr freuen, wenn sich viele Familien melden“, hofft Rensing auf tatkräftige Unterstützung für dieses tolle Projekt.