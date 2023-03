OBERHAUSEN. 30 Jahre Erfolgsgeschichte und nicht kleinzukriegen – Matthias Reim rockt am Freitag, 24. März um 20 Uhr, die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen.

Denkt man an die Legenden des deutschen Schlagers, führt absolut kein Weg an ihm vorbei: Matthias Reim! Sein einzigartiger Stil prägt seit 30 Jahren wie kaum ein anderer die Branche, verpasste ihr seinen unverkennbaren rockigen Anstrich und machte ihn zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Künstler. Mit seinem besonderen Talent für tolle Melodien schrieb er große Hits, darunter echte Evergreens, die wohl jeder mitsingen kann. Doch es ist vor allem seine unaufgeregte und authentische Art, die ihn so liebenswert macht, weshalb ihm unzählige Fans seit Jahrzehnten die Treue halten und für ihn das größte Geschenk und sein Antrieb sind.

So auch zuletzt, als er aus gesundheitlichen Gründen eine längere Pause einlegen musste. Der erste Auftritt im Rahmen der „Schlagernacht des Jahres“, den er Ende Oktober mit seinem Sohn Julian absolvierte, war ein mehr als gelungener Vorgeschmack auf die weitere Tour, die er erholt und gestärkt fortsetzt. Die Bühne ist ganz klar der Ort, wo dieses Ausnahmetalent hingehört und sich am wohlsten fühlt. Das merkt man sofort, wenn man ihn live erlebt. Wenn seine Energie das Publikum binnen weniger Sekunden mitreißt, wenn seine ehrlichen Texte einen jeden mitten ins Herz treffen und Menschen aus voller Kehle mitsingen, sich in den Armen liegen, tanzen, die Musik, die Emotionen und das Leben feiern – und diesen Mann, der es jedem Lampenfieber zum Trotz nicht erwarten kann, mit seiner Band wieder Vollgas zu geben und seine großen und neuen Songs zu spielen. Natürlich immer dabei ist „Verdammt ich lieb Dich“, mit dem er 1990 seinen musikalischen Durchbruch feierte.

Zeitlose Lieblingssongs

Sein Debüt-Album verkaufte sich weltweit rund zweieinhalb Millionen Mal und machte ihn über Nacht zum Superstar. Es folgen ausverkaufte Konzerte, Cover-Storys, stapelweise Fanpost, begehrte Musikpreise, Gold- und Platin-Awards. Auch die nachfolgenden Hits „Nur geträumt von Dir“, „Hey, ich hab‘ mich so auf Dich gefreut“ oder auch „Ganz egal“ wurden dank seiner charakteristischen Handschrift, einem Mix aus coolen, rockigen Sounds und klugen, einfühlsamen, deutschen Schlagertexten, zu zeitlosen Lieblingssongs der Fans.

Die Zeit der Lockdowns hat Reim bestens genutzt, um brandneue Songs zu schreiben, die im Januar 2022 unter dem Titel „Matthias“ veröffentlicht wurden und direkt auf Platz 2 der Albumcharts eingestiegen sind. Die Fans erwartet live ein faszinierend vielfältiges Programm aus vielen neuen Melodien und einfühlsamen Geschichten aus dem Leben sowie allen alten Ohrwürmern und berührenden Hits. Tickets für das Konzert gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter semmel.de.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert in Oberhausen. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Matthias Reim“ an gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 8. März. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.