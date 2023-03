WEEZE. Nach einer grandiosen Premiere am Airport Weeze im Sommer 2022 ist das

San-Hejmo-Festival dieses Jahr vom 18. bis 19. August für ein ganzes Wochenende

wieder da. Mit zwei vollen Festivaltagen bietet das Multigenre-Festival noch mehr

Raum für mitreißende Livemusik, kreative Urban Art auf dem gesamten

Festivalgelände und beflügelndes Zusammensein in besonderer Atmosphäre. Die zweite, große Bandwelle komplettiert nun das Mainstage Line-Up und liefert zusätzlich elektronische Stars.

Cro und Tokio Hotel

Cro ist ein kreativer Tausendsassa und kreiert mit seinem unvergleichlichen Talent einen

ganz eigenen Pop-HipHop-Sound. Der Exot stößt am Festival-Freitag zur Riege der

Mainstage-Headliner von San Hejmo. Die Jungs von Tokio Hotel waren schon immer kreativ, einfach sie selbst und damit global unglaublich erfolgreich. Gerade deswegen werden sie sich beim San Hejmo Festival zweifellos wie zuhause fühlen. Über die Jahre hat sich musikalisch viel getan, ein neues Album mit vielschichtigem Elektro-Pop-Sound erschien erst letztes Jahr. Die Band rockt noch immer in Originalbesetzung und wird nach ihrer Europatournee im Frühling direkt zum Festivalstart am Freitag auf der Mainstage von San Hejmo abliefern.

Sportfreunde Stiller und Von Wegen Lisbeth

Aus der deutschen Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken und trotzdem noch lange

nicht auserzählt sind die Sportfreunde Stiller. Erst vor wenigen Monaten erschien das

Album »Jeder nur ein X«, mit dem die Indie-Rock Band die Herzen ihrer Fans

nach sechs Jahren endlich wieder höherschlagen ließ. Im August werden die Münchner

Jungs die Mainstage im Heiligen Zuhause rocken und mit einem durchdachten Mix aus

alten und neuen Hits eine phänomenale Show abliefern. Mit der Indie-Sensation Von Wegen Lisbeth wird das hochkarätige Line-Up der Mainstage perfekt abgerundet. Clevere Texte, außergewöhnliche Instrumentierung und unbändige Spielfreude machen die Berliner Band zu einem weiteren Highlight für Livemusik-Liebhaber.

Electronic Stage Line-Up verspricht erneut ekstatisches Wochenende

Mit mehr als 15 neu bestätigten Künstlern kommt auch die Electronic Stage

nach ihrem riesigen Erfolg bei der Premiere wieder mit zahlreichen Highlights daher.

Wer EDM feiert, wird den einzigartigen Stil von Topic lieben. Er selbst beschreibt seine

Richtung als Melancholic Dance Music und setzt mit seinem Sound ganz neue Standards

für das Genre. Die unvergleichliche Kombi aus grandiosen Beats, Talent und jeder Menge

Leidenschaft bringt der DJ mit auf die Electronic Stage in Weeze.

Mit Vize präsentiert San Hejmo eines der aktuell erfolgreichsten Musikprojekte mit über

30 Gold- und Platin-Awards. Die Live-Performances begeistern Festival-Crowds in ganz Europa, im August sind sie in Weeze am Start. Auch Pretty Pink, eine der aufregendsten DJanes aus Deutschland, konnte für das Heilige Zuhause gewonnen werden. Ihr tiefbassiger Deep-House-Stil ist unverkennbar und ihre aktuelle Single »Euphoria« verspricht einen euphorischen Festivalsommer, den man so schnell nicht wieder vergessen wird.

Dritte Stage bekommt erweitertes musikalisches Konzept

Für alle, die immer noch nicht genug von Musik und Party haben oder einfach weiter

abgehen wollen, wird San Hejmo auch in diesem Jahr eine dritte Musikbühne bieten. Die

beliebte Party-Stage aus 2022 bekommt ein erweitertes musikalisches Konzept, von

Urban über Latin bis zu HipHop und Party-Sound wird vieles dabei sein. Details zu den

Künstlern folgen in Kürze.

Neben den brandheißen Acts auf den Bühnen geht es dieses Jahr auch erstmalig auf der

neu geschaffenen Campsite rund. Für das perfekte Festival Wochenende hat San Hejmo

direkt mehrere Camping Optionen im Angebot. Infos und Vorverkauf: www.sanhejmo.com