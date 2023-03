GOCH. Mit dem Street Food Frühling am Wochenende startet die Saison für das Schlemmen unter freiem Himmel. Am kommenden Samstag, 4., und und Sonntag, 5. März, öffnen die Stände, Buden und Trucks auf dem Marktplatz mit ihren köstlichen Angeboten.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder viel Neues zu entdecken. 25 Teilnehmer sind dabei. Da ist die Vielfalt der Geschmäcker, Gewürze und Gerichte garantiert! Spezialitäten aus aller Welt warten auf die hungrigen Besucher. Neben Asia Food, unter anderem mit Wok-Gerichten und Gerichten aus der thailändischen Küche sowie Klassikern aus der italienischen Küche wie Pizza und Pasta ist erstmals auch Mexican Street Food dabei. Ebenfalls im Angebot sind natürlich Burger – auch in der Hähnchen-Variante.

Nicht nur Fleischliebhaber kommen mit zartem Pulled Pork und saftigen Spareribs aus dem Smoker auf ihre Kosten. Zahlreiche Angebote richten sich selbstverständlich auch an die Freunde vegetarischer oder veganer Küche. Denn ob flexitarisch, veggie oder vegan – Street Food Genuss gibt es inzwischen für jeden Gaumen. Wer es lieber vegetarisch oder vegan mag wird fündig, zum Beispiel beim Schwabenlädle, dessen regionale Spezialitäten ganz ohne tierische Zutaten auskommen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, sich einmal geschmacklich an die fleischlose Küche heranzutesten.

Ohne Kartoffeln – das geht beim Street Food Frühling gar nicht! Ein echtes Traditionsgericht hat viele Namen und ist immer eines – lecker! Kartoffelpuffer, Reiberdatschi, Reibeplätzchen, Reibeplätzken, Riewekauken, Dotsch, Dötscher, Baggers, Kartoffelpfannkuchen, Kartoffelplätzchen, Reibekuchen oder Rebbes, wie sie am Niederrhein genannt werden. Wieder mit dabei sind auch Tater Tots mit den Spiralkartoffeln. Und mit dem vielfältig belegten Fladenbrot von Viking Bread bekommt das „Butterbrot“ einmal eine ganz neue Bedeutung.

Und auch alle Naschkatzen dürfen sich auf süße Verführungen freuen, zum Beispiel auf knusprige Churros, cremiges Eis oder frische Bubble Waffles. Nicht umsonst heißt es landläufig „etwas Süßes geht immer“! Churros, eine typisch spanische Spezialität, werden aus einer Art Brandteig hergestellt. Ein Churro ist ein ring- oder stangenförmiges Spritzgebäck, das in heißem Öl gebacken wird. Traditionell werden Churros nach dem Backen mit etwas Zucker bestäubt und in heiße, dickflüssige Schokolade getunkt. Ein guter Churro ist nie fettig, obwohl er in Öl gebacken wird.

-Anzeige-

Crepes, der dünne französische Pfannekuchen, kommt gleich in einem Meter Länge daher; dicht gefolgt von „königlichen Kokos-Kugeln“. Mit Cocktails, Bier, Wein und Softdrinks wird es zudem eine große Auswahl an Getränken geben. Denn zu einem guten Essen gehört ein passendes Getränk doch einfach dazu. Ein guter Kaffee rundet den Genuss ab. Einmal mehr ist der Gocher Street Food Frühling eine Veranstaltung des Gocher Stadtmarketings; Partner sind auch in diesem Jahr „RB Event Veranstaltungsservice“ und der Werbering Goch, die bei der Ausrichtung des Fests unterstützen. Der Werbering zeichnet dabei wieder für die musikalische Begleitung des Street Food Frühlings verantwortlich: Am Samstag spielt die Gruppe „JD Organic Voices“ unplugged music – im Wechsel mit DJ Shorti, der für gute Unterhaltungsmusik sorgen wird. Am Sonntag spielt dann die Gruppe „Green Carpet“ – auch hier wird DJ Shorti die Besucher mit guter Unterhaltungsmusik begeistern.

Außerdem ist der Sonntag, 5. März, verkaufsoffen; zum ersten Mal in diesem Jahr. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren Händler und Dienstleister in der Innenstadt ihre Angebotspalette. Eine schöne Gelegenheit für die Besucher, den gemütlichen Schlemmer-Bummel direkt mit einem entspannten Einkaufsbummel zu verknüpfen und so den Frühling gebührend zu begrüßen. Anregungen für Mode, Heim und Deko (Ostern steht bald wieder vor der Tür) gibt‘s da inklusive. Die Kinder, die den Stand der GO! – Die Gocher Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH persönlich besuchen, erwartet darüber hinaus eine Überraschung.

Immer wieder eine gute Idee – und das nicht nur für das Osternest – sind die Geschenkgutscheine des Werberings Goch. Mit solch einem Präsent liegt man immer richtig; kann sich doch der Beschenkte genau das aussuchen, was er gerne haben möchte. Einlösbar sind sie in allen Fachgeschäften des Werberings. Es gibt die Gutscheine in der Stückelung zu fünf, zehn und 20 Euro; in Goch bei der Deutschen Bank AG, der Sparkasse Rhein-Maas und der Volksbank an der Niers eG. In kleineren Mengen gibt es die Gutscheine auch in folgenden Mitgliedshäusern: Euronics Thonnet, Bahnhofstraße 33; Geschenkehaus Peters, Voßstraße 30-32 und Herzogen Apotheke, Voßstraße 57-59.

Verkaufsoffen

Die nächsten verkaufsoffenen Sonntage sind übrigens der 7. Mai (im Rahmen des Mai- und Brunnenfestes); der 29. Oktober (im Rahmen des „Festes der Sinne“) und der 17. Dezember (im Rahmen des Weihnachtsmarktes). Diese Gelegenheiten, sich einmal „außer der Reihe“ von der Kompetenz der Einzelhändler zu überzeugen, sollte man sich schon einmal vormerken.

Öffnungszeiten

Der Street Food Frühling findet am Samstag, 4. März, von 12 bis 21 Uhr statt.

Am Sonntag, 6. März, ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Zusätzlich ist in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen.

Der Eintritt zum Street Food Frühling ist frei.