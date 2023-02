Am Mittwoch werden wieder Fundräder in Geldern versteigert

GELDERN. Am kommenden Mittwoch, 1. März, werden auf dem Gelderner Rathaus-Parkplatz wieder die Fundräder versteigert, die von ihren Eigentümern nicht im Fundbüro abgeholt wurden, informiert die Stadt Geldern. Die Fahrräder können zuvor wieder besichtigt und begutachtet werden. Neu ist ab sofort, dass die Fundradversteigerungen nicht mehr um 9 Uhr, sondern erst um 16 Uhr stattfinden werden. Die Stadtverwaltung möchte damit mehr Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, an den Versteigerungen teilnehmen zu können. Die nächsten Versteigerungstermine sind voraussichtlich am 7. Juni, 6. September und 13. Dezember.