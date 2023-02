GOCH. Die Stringtime NiederRhein, die Gocher Streicherakademie, genießt seit vielen Jahren einen hevorragenden Ruf in der Musikwelt. Hier kommen rund um Ostern Kinder und Jugendliche – junge Nachwuchstalente im Alter von neun bis 18 Jahren – aus den Niederlanden, Polen und Deutschland zusammen, um in der intensiven musikalischen Arbeit mit den Dozenten gefördert zu werden. Auf dem Programm stehen die Bereiche Orchester, Kammermusik und Einzelunterricht.

In diesem Jahr kann die Stringtime endlich wieder wie gewohnt stattfinden, nachdem es 2022 – der Pandemie geschuldet – ein „Stringtime Intermezzo“ an zwei Wochenenden im Herbst gab. 40 Teilnehmer sind nun bei der aktuellen Auflage dabei; in der Regel sind sie bei Gasteltern untergebracht. Einige Teilnehmer kommen unter anderem aus Issum und Geldern und können pendeln. Aber: „Wir können auf jeden Fall noch weitere Gasteltern brauchen, die sich gerne zur Verfügung stellen würden“, sagt Inga van Beek, von der Kultourbühne Goch. Dort wird die Streicherakademie federführend organisiert. In diesem Jahr geht es um den Zeitraum vom 31. März bis zum 9. April; für die Teilnehmer aus Polen bis zum 10. April, da die Abreise nicht anders gelegt werden kann. Die Kinder und Jugendlichen brauchen dabei keine „Rundum-Betreuung“, wie van Beek erläutert: „Tagsüber wird im Kastell geprobt und sie bekommen dort auch Mittagessen; so dass es nur um Frühstück, Abendbrot und die Unterbringung geht.“ Interessierte Gasteltern müssten nicht zwingend nur aus Goch kommen, auch der Umkreis, etwa Uedem, Weeze oder Kleve, wären geeignet. „Wenn sich Gastgeber aus Kleve melden, dann wäre es schön, wenn es möglich wäre, die Kinder ins Kastell zu bringen“, so van Beek, „wir könnten zwar für ein gewisses Kontigent ,Taxi‘ sein, aber nicht 20 Kinder überall abholen.“

In Sachen Verständigung brauche man sich keine Sorgen machen: „Die niederländischen und polnischen Teilnehmer können meist auch englisch“, weiß Inga van Beek. Wichtig zudem: „Die Kinder fügen sich in den Alltag der Gastfamilie ein, die Gasteltern müssen sich nicht auf die Kinder fokussieren.“ Auch ein Aufteilen der Aufenthalte ist möglich; zum Beispiel sechs Tage bei einer und vier Tage bei einer anderen Familie. Nicht nur der musikalische Aspekt ist bei der Stringtime NiederRhein wichtig, es geht auch stets um die Verständigung und den Austausch. Gerade dafür ist der Aufenthalt bei Gasteltern ein gute Gelegenheit. „Es haben sich in der Vergangenheit auch Freundschaften zwischen Gasteltern und Teilnehmern entwickelt“, berichtet Inga van Beek. So habe beispielsweise eine Gastfamilie auf Einladung die Familie „ihres“ Kindes in Polen besucht. „Wir würden uns freuen, wenn sich Gastfamilien, die vielleicht ein bisschen Spaß an Musik und Platz haben“, noch bei uns melden würden“, so Inga van Beek, „je früher wir Zusagen bekommen, desto besser, aber auch spontane Meldungen sind gerne gesehen.“ Kontakt für Interessierte ist über die Kultourbühne im Rathaus, Markt 2, Telefon 02823/320-240 oder per E-Mail: inga.van.beek@goch.de möglich. Die Gasteltern bekommen für ihre Auslagen pro Kind eine Tagespauschale von 15 Euro. „Diese haben wir angesichts der gestiegenen Preise angehoben“, erklärt van Beek. Wer das Geld nicht haben möchte und es quasi der Kultourbühne spendet, der erhält auf Wunsch eine entsprechende Bescheinigung.

Die jungen Teilnehmer sind für die Dauer ihres Aufenthalts bei Gastfamilien untergebracht. Fotos: Sascha Junghenn