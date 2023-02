KÖLN. Das Kölner Publikum darf sich am Mittwoch, 15. März um 20 Uhr, auf Jarrod Dickenson freuen. Geschichten erzählen ist so etwas wie eine texanische Tradition. Große Hüte und noch größere Geschichten sind fest mit dem „Lone Star State“ verwurzelt und der Singer und Songwriter Jarrod Dickenson kann mit den besten „Storytellern“ mithalten.

Sein Gesang geht unter die Haut, seine Arrangements und Harmonien schmeicheln den Ohren und seine Texte sind bewegend. Jarrods Musik schöpft tief aus der Tradition und schmiedet gleichzeitig ganz neue Klänge. Er bringt seine ganz eigene Art von gefühlvollem Americana einem breiten Spektrum von Musikliebhabern rund um den Globus nahe. Seine beiden Alben „The Lonesome Traveler“ und „Ready The Horses“ sowie seine EP „Under A Texas Sky“ haben ihm Lob und ein treues Publikum eingebracht. Dickenson begeisterte die Massen in ganz Europa und den USA und teilte die Bühne mit legendären Künstlern wie Bonnie Raitt, Don McLean, The Waterboys, Jools Holland und Jimmie Vaughan. Er ist auf renommierten Festivals wie dem Glastonbury und dem Cambridge Folk Festival aufgetreten. Endlich kommt der Sänger zurück nach Deutschland und wird am 15. März im Kölner Helios37 auftreten. Tickets gibt es unter semmel.de, bei www.eventim.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert am 15. März in Köln. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Jarrod Dickenson“

an gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 26. Februar. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.