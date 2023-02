WEEZE. Im Weezer Tierpark sich was. Aktuell finden im zentralen Bereich des alten Tierparkgeländes (an der Tierparkschule) gartenbauliche Arbeiten statt. Dort wird ein Naturschaugarten entstehen, in dem sich BesucherInnen über natur- und ressourcenschonendes Gärtnern informieren können. Verschiedenartige naturnahe Gartenbereiche werden zum Beobachten der Tiere und Pflanzen einladen und hoffentlich den einen oder anderen zum Nachmachen im eigenen Garten anregen. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. „Für die Menschen und mit den Menschen“ ist ein wichtiger Grundsatz des Projekts. So wird bereits in der Bauphase Interessierten die Möglichkeit gegeben, bei den Arbeiten zuzusehen und die Fachleute zu befragen. Aktives Mitmachen ist ebenfalls an einigen Tagen möglich und helfende Hände sind gerne gesehen. Die folgenden Hands-On-Aktionen sind in der nächsten Zeit geplant: Der Bau einer Totholzhecke am Samstag, 25. Februar, ab 14 Uhr, und Pflanzaktionen am Samstag, 25. März, und 22. April, jeweils ab 14 Uhr. Mitglieder des NaturGarten e.V. geben dabei fachkundige Anleitung und Auskunft. Interessierte, die tatkräftig helfen wollen, werden gebeten, an robuste Arbeitskleidung und festes Schuhwerk zu denken. Arbeitshandschuhe und eigenes Gartenwerkzeug können auch hilfreich sein (für die ersten beiden Termine vor allem Astschere o.ä., für die Pflanztermine Schüppchen und Spaten – keine Motorwerkzeuge!) Kinder ab etwa Schulalter sind unter Aufsicht der Eltern ebenfalls herzlich willkommen und dürfen mit anpacken. Die freiwillige Mithilfe erfolgt auf eigene Gefahr, Eltern haften für ihre Kinder. Falls es wetterbedingt oder aus anderen wichtigen Gründen zur Absage eines Termins kommen muss, wird dies kurzfristig über die Homepage der Gemeinde Weeze (www.weeze.de) sowie bei Facebook bekannt gegeben. Auch weitere Informationen oder Zusatztermine werden dort kommuniziert.