EMMERICH. Pünktlich um 7 Uhr eröffnete am Donnerstagmorgen der Edeka-Markt Brüggemeier am Neumarkt in Emmerich. Vor der Tür befand sich aber zunächst nur ein Kunde. „Ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass wir hier direkt in der Innenstadt sind. Da ist so früh noch nichts los“, sagte Betreiber Denis Brüggemeier. Anderthalbstunden später sah das schon ganz anders aus: Der Markt füllte sich deutlich und vor dem Non-Food-Discounter Action, der ebenso wie das Futterhaus ebenfalls in den Geschäfts- und Wohngebäude-Komplex auf dem Neumarkt eingezogen ist, bildete sich sogar schon vor Ladenöffnung eine kleine Menschentraube.

Die Eröffnung des nach über zehn Jahren endlich fertiggestellten Projektes hatten die Stadt Emmerich, Investor Josef Schoofs und Edeka Brüggemeier klein gehalten. Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze zeigte sich jedoch mehr als froh darüber, dass dieses Projekt endlich einen guten Abschluss gefunden hat. „Es war nicht nur ein langer, sondern auch ein steiniger Weg. Alles, was schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Wir haben wirklich Tausende Telefonate geführt“, erinnerte sich Hinze. Investor Josef Schoofs bedankte sich derweil bei allen Beteiligten, denen er für die Zusammenarbeit auch Lob aussprach, und sagte schlicht: „Es ist schön, dass das Objekt endlich fertig ist.“

Vor mehr als zehn Jahren gab es bereits die ersten Planungen, „die nun auch eins zu eins umgesetzt worden sind“, sagte Dr. Stefan Wachs, erster Beigeordneter der Stadt Emmerich. Die Planungen bestehend aus Geschäftsräumen im unteren Bereich und insgesamt 60 Wohnungen in den oberen Etagen hätten die Stadtverwaltung sofort überzeugt. „Das, was eine Innenstadt heutzutage braucht, ist ein Einzelhandel, aber auch Wohnungen. Beides sind wichtige Bausteine. Die Kombination aus Handel und Wohnen war das, was uns überzeugt hat“, sagte Wachs.

Nachdem Ende 2018 die ersten Bagger anrollten und mit den Tiefbauarbeiten begannen, erfolgte der Spatenstich für den Neubau auf dem Neumarkt im Januar vergangenen Jahres. Die Arbeiten waren nicht immer einfach. „Es war eine OP am offenen Herzen der Stadt“, betonte Hinze noch einmal. Etwas mehr als ein Jahr nach dem offiziellen Baubeginn konnten nun aber Edeka Brüggemeier, das Futterhaus und Action ihre Ladenlokale beziehen. „Auch die ersten Mieter sind bereits in die Wohnungen eingezogen“, berichtete Schoofs am Rande der Eröffnung. Die Caritas Kleve befindet sich bereits seit Januar mit einem Beratungszentrum im Vivatrium am Neumarkt.

Das neue Einkaufszentrum erstreckt sich auf insgesamt 3000 Quadratmeter. Edeka Brüggemeier bietet sein Sortiment auf 1100 Quadratmetern an. In den Lebensmittelmarkt integriert ist auch die Bäckerei Büsch sowie die Apotheke Rhein-Waal (zusammen etwa 200 Quadratmeter Verkaufsfläche). Action stehen künftig 723 Quadratmeter zur Verfügung, dem Futterhaus etwa 500 Quadratmeter. Zum Wohn- und Gebäudekomplex gehören außerdem ein öffentlicher Parkplatz sowie eine Tiefgarage mit 80 Stellplätzen für die Öffentlichkeit. Die restlichen 40 stehen den Anwohnern der Wohnungen zur Verfügung.

Die Arbeiten auf dem südlichen Teil des Neumarktes gehen indes noch weiter. Dort entsteht eine Platzfläche mit einem Baumkarree, Sitzmöglichkeiten und einem Wasserspiel. Das soll eine höhere Aufenthaltsqualität mitten in die Stadt bringen. Das Areal soll auch für größere Freiluftveranstaltungen genutzt werden können. Auch der Wochenmarkt soll nach der geplanten Fertigstellung im Sommer wieder dorthin umziehen.