Bischof beruft Verwaltungsdirektor ab

NIEDERRHEIN. Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, hat den Verwaltungsdirektor des Bischöflichen Generalvikariates am 22. Februar aus dem Amt des Kanzlers des Bistums Münster abberufen. Der Kanzler leitet die Verwaltung des Bischöflichen Generalvikariates in administrativen und wirtschaftlichen Angelegenheiten aufgrund der ihm hierzu vom Bischof delegierten ausführenden Gewalt. Er hat insbesondere für eine rechtmäßige Verwaltung sowie eine effiziente und transparente Erledigung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten und Abläufe des Bischöflichen Generalvikariates zu sorgen. Er hat den Bischof und den Generalvikar über alle wichtigeren Amtsgeschäfte zu unterrichten. Die Aufgaben des Verwaltungsdirektors übernimmt vorübergehend Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp. Nach dem geltenden Gesetz bestimmt der Generalvikar im Einvernehmen mit dem Bischof, in welcher Weise eine erneute Besetzung des Amtes des Kanzlers durchgeführt wird. Zu den Gründen der Abberufung macht das Bistum keine Angaben und verweist darauf, dass es sich um eine Personalangelegenheit handelt.