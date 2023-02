STRAELEN. Nach zwei coronabedingten Verschiebungen ist es endlich soweit und das Warten hat ein Ende! Die a capella Gruppe „DaCapella“ gibt auf Einladung des Kulturring Straelen am Samstag, 25. Februar, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Forum an der Fontanestraße 7 im Schulzentrum Straelen ihr Konzert.

Die siebenköpfige Formation aus Köln und dem Rhein-Erft-Kreis hat sich in den letzten 25 Jahren einen Namen in der a-cappella Szene gemacht. Im Jahre 2006 gewannen sie die Wise-Guys-Challenge als beste Nachwuchsband, dem folgte in den Jahren 2007 und 2010 der Sieg des Landeswettbewerbs NRW „German a – cappella“ in der Kategorie „Semiprofessionell/ Pop.“ Mit einer außergewöhnlichen Bandbreite und hervorragenden Einzelstimmen überzeugen die sieben Sänger von „DaCapella“ ihr Publikum, dabei geht es auf eine Reise durch sämtliche Stilrichtungen der Musik, von Klassik über Schlager, kölsche Mundart bis hin zu modernen Popsongs.

Besonderes Markenzeichen der Band sind hierbei die eigenen Arrangements, wobei neben „Gänsehaut-Feeling“ auch immer wieder Songs eingestreut werden, die zum Lachen animieren. Ob der entflohene Straftäter Leo Schmitz in einer „Bergheimian Rhapsody“ herzzerreißend ins Mikrofon schluchzt oder Udo Lindenberg völlig „Atemlos“ in einen direkten Wettstreit mit Helene Fischer tritt, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro in Straelen beim Kulturring am Markt 11, sowie online unter www.kulturring-straelen.de erhältlich. Für alle Kulturring-Mitglieder gibt es nur in der Geschäftsstelle des Kulturrings ermäßigte Eintrittskarten. An der Abendkasse kosten die Karten dann 21 Euro.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert am Samstag, 25. Februar um 20 Uhr, in Straelen. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „DaCapella“ an gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 20. Februar.

Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.