GELDERN/KREIS KLEVE. Die Jahresgabe 2022 des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend rückt dieses Mal das Leben einer besonderen Frau in den Mittelpunkt. Der Vereinsvorsitzender Gerd Halmanns bezeichnet „Maria von Geldern. 1380 – 1429. Spuren in der Landschaft“ gerne als „historischen Reiseführer“. Es zeichnet das Leben und die Reisen der Herzogin von Geldern nach, verrät aber nicht nur mehr über sie, sondern auch über die damaligen Menschen und ihr Leben.

Ursprünglich hatte Prof. Dr. Johan Oosterman das Buch bereits 2018 herausgebracht, damals jedoch nur in niederländischer Sprache. Eine begleitende Ausstellung rückte das in den Fokus, wofür Marie d´Harcourt in der Forschung am bekanntesten ist: ihr Gebetbuch, eine der wertvollsten Handschriften aus dem Niederrheingebiet. Nachdem Oostermans Arbeit beim Vorstand des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend wie auch beim Jülicher Geschichtsverein auf reges Interesse stieß, entstand schließlich eine deutsche Übersetzung. Mehr noch: Das Buch wurde um vier Kapitel über Stationen auf deutscher Seite erweitert. Das Gelderner Kapitel schrieb Jan Kuys, der 2018 verstorbene Archivar des Gelderner Archivs.

Bis zu dem Zeitpunkt, als 2014 das Projekt startete, das ursprünglich eher das Gebetbuch der Maria von Geldern für die Zukunft konservieren und zugänglich machen sollte, war gar nicht viel bekannt über die Herzogin. Den Stein des Anstoßes gab die Anfrage einer Spezialistin für Natur- und Kulturgeschichte, die Geschichte des Gebetbuchs mit Marienborn zu verknüpfen, wo das Gebetbuch geschrieben wurde, wie auch mit Rosendael, eine der liebsten Residenzen der Herzogin und ihres Mannes. So entstanden schließlich die titelgebenden „Spuren in der Landschaft.“ Auch in Geldern gibt es sie, auch wenn man dafür ziemlich genau hinsehen muss: Zum Beispiel ist der Name Marias durch ihre Stiftungstätigkeit fest mit der Gründung der Heilig-Geist-Kirche und dem damit verbundene Gast- und Armenhaus verknüpft.

Auch wenn die Welt von damals zu großen Teilen verschwunden ist und die Spuren nur mit Mühe zu erkennen sind: Die Archive stellten sich für Johan Oosterman wieder einmal als große Schatzkammer heraus, die ihm ermöglichten, das fehlende Bild nachzuzeichnen. „Professor Oosterman hat unglaublich viel Neues herausgefunden“, sagt Gerd Halmanns. Dazu gehöre sogar, wie das Wetter gewesen sei, „und welche Probleme das für die Reisen der Herzogin mit sich brachte.“ Aber auch, wie die Lebensverhältnisse der Arbeiter waren, wo gearbeitet wurde, wie die Herzogin reiste, wer mit ihr unterwegs war, was sie aßen und tranken. Besonders lobt Halmanns Oostermans wissenschaftlich verantwortete und dennoch nicht zu fachspezifische Schreibweise. „Man kann das Buch wirklich sehr gut lesen.“

Über die Herzogin

„Maria von Geldern war eine sehr besondere Frau“, sagt Johan Oosterman. Und so erfahren auch die Leser des Buches viel Spannendes über das Wirken dieser Frau im Mittelalter. Als französische Prinzessin stammte sie aus einem der großen Adelsgeschlechter der Normandie. Nach dem Tod ihres Vaters kam sie mit zehn Jahren nach Paris, wo sie als spätere Hofdame von Valentina Visconti, der Frau Ludwigs von Orleans, im Zentrum der Macht die dortige Kultur erlebte und bekannte Gelehrte und große Schriftsteller traf.

Als Reinald IV., Herzog von Jülich und Geldern, 1404 eine Frau suchte, die er ein Jahr später in Maria fand, trat das niederrheinische Territorium schließlich in einen Verbund mit Frankreich ein.

„Eine wirklich wichtige Rolle spielen die Jahre des Streits zwischen Frankreich und Burgund“, erzählt Oosterman. Morde im Niederrheingebiet waren damals nichts Ungewöhnliches, umso merkwürdiger dürfte vielen heute der Umstand anmuten, dass Maria von Geldern (unter Frankreichs Ägide) mit Maria von Kleve (unter Burgund) privat gut befreundet war – sie zum Beispiel zusammen im Reichswald jagten – wenngleich doch ihre Territorien gewissermaßen durch die mit ihnen verbundenen Reiche verfeindet waren. „Das ging aber zusammen. Unser Bild von Feindschaft ist ein anderes als im Mittelalter. Die Identität war weniger mit den großen Reichen verbunden.“

Starke Rolle in der Politik

Wie alle kinderlosen Herrscher stand auch Reinald unter Druck, mit Maria Erben zu zeugen. Ihrer ursprünglichen Aufgabe konnte sie mit ihrem Mann aber nicht nachkommen: „Sie hat nie Kinder bekommen“, sagt Oosterman. Übrigens eines der wenigen Dinge, das lange über Maria bekannt gewesen sei.

Letztlich erwartete sie viel mehr: Auch bedingt durch Reinalds oft durch Krankheit geschwächten Zustand war es immer wieder an Maria von Geldern, die politischen Geschicke zu lenken und zum Beispiel Verhandlungen zu führen. „Sie war eine hochgebildete Frau und kannte die Pariser Kultur. Sie spielt eine starke Rolle am Hof.“ Das lässt sich nicht nur daran festmachen, dass sie es war, die die Besucher vom französischen Hof empfing. Am besten zeigt es wohl der folgende Fall.

1418, als die Ritterschaft und Städte im Bestreben, in der Erbfolge und damit auf der Suche nach einem neuen Herzog eine bedeutendere Rolle zu spielen, einen Aufstand organisieren, begibt sich Reinald nach Jülich. „Maria war dann zuständig für die Verhandlungen. Alle Briefe und Dokumente tragen das Siegel der Herzogin“, sagt Oosterman. Gerd Halmanns ergänzt: „Sie wurde als Gegnerin der Stände sehr ernstgenommen.“ Das zeige sich auch darin, dass ihr nach dem Tod ihres Mannes der Zutritt zum Herzogtum Geldern verwehrt worden sei. „Man wusste: Das wird gefährlich für uns.“

Das in mehr als einer Hinsicht: eine unischere Nachfolgefrage zog oft Krieg nach sich. „Frauen konnten in der politischen Lage eine wichtige Rolle spielen“, hält Johan Oosterman fest. „Maria von Geldern tat das.“