AUWEL-HOLT. Karnevalsprinzessin bei Blau-Weiß Auwel-Holt – etwas Schöneres kann sich Rebecca Rattmann im Moment nicht vorstellen. Seit der ersten Holter Kappensitzung Anfang Januar trägt die 21-Jährige Diadem und Prinzessinnen-Gewand und sorgt mit ihrem Elferrat für Stimmung in und rund um Auwel-Holt.

Zum närrischen Hausbesuch empfängt Prinzessin Becci I. die NN im Haus ihrer Familie am Schreursweg in Auwel-Holt, wo sie mit drei Brüdern (20, 16 und 10 Jahre) aufgewachsen ist. Karneval spielte schon immer eine große Rolle im Leben der Familie Rattmann. Rebeccas Vater Andreas ist Vorsitzender des Musikvereins Auwel-Holt und auch ihre drei Brüder sind aktive Musiker. Mit ihrer Begeisterung für Blasmusik konnten sie Rebecca zwar nicht anstecken, doch den Karnevals-Bazillus hat auch sie im Blut. „In der Grundschule war ich Kinderprinzessin und durfte im Jahr 2011 als Viertklässlerin beim kleinsten Karnevalszug der Welt auf dem Prinzenwagen durch das Dorf fahren“, erinnert sie sich. Seit 2019 schnuppert die 21-Jährige, die als medizinische Fachangestellte in einer chirurgischen Praxis in Geldern arbeitet, karnevalistische Bühnenluft mit der Showtanzgruppe „Ackerperlen“. Als Nachfolgerinnen der Tanzgruppe „Ladies Night“ sorgen die Mädels auf den Bühnen in Straelen und Auwel-Holt mit ihren Showtänzen für Stimmung und gute Laune.

Dass sie nun als Prinzessin auf der Bühne steht, hat Becci I. ihrer Fußball-Leidenschaft zu verdanken. Seit 2012 spielt sie in der Abwehr der Damenfußballmannschaft des SC Blau-Weiß Auwel-Holt und die stellt in dieser Session den Elferrat bei den Karnevalssitzungen in Auwel-Holt. Zehn der 16 Spielerinnen hatten sich um das Prinzessinnenamt beworben. Ihre Namen kamen in den Lostopf – und das Glück war mit Rebecca Rattmann. „Im Dezember kam der Anruf vom Viergestirn. Da war die Überraschung groß“, schmunzelt Becci I. „In der Mannschaft hatten wir Tipps abgegeben, wer es wird. Und keiner hatte auf mich gesetzt.“

Seitdem galt es das Geheimnis gut zu hüten, denn traditionell wird die neue Tollität erst bei der ersten blau-weißen Kappensitzung proklamiert. Für Rebecca und ihre elf fußballjecken Mädels im Elferrat begann damit die Vorbereitung auf die Inthronisierung. Und der Jubel war groß, als die Fußballerinnen im Polizistinnen-Outfit in den rappelvollen Saal einzogen und am Ende ihres Tanzes ihre neue Prinzessin Becci I. hochleben ließen. Seitdem genießt die sympathische Regentin den Karnevalstrubel in vollen Zügen, ob bei den Sitzungen, der Prinzessinnenparty oder dem legendären Eierbraten.

Am Altweibertag ist sie mit ihrem Policedepartment in Straelen unterwegs: Zuerst geht‘s zum Empfang in die Volksbank, anschließend ins Festzelt der GKG Narrenschiff auf dem Marktplatz. Und auch beim Karnevalszug am morgigen Samstag im „schönsten Dorf am Niederrhein“ wird Becci I. ihren jungen Kollegen, dem Kinderprinzenpaar Laura und Paul, beim Karnevalszug der Grundschule in Auwel-Holt mit lautem Helau zujubeln.