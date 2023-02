STRAELEN. „Stroele Helau!“ schallt es am kommenden Sonntag, 12. Februar, wieder durch die Straelener Innenstadt. Wenn auch ohne Prinz oder Dreigestirn, dafür aber mit gut 70 Gruppen zieht der große Karnevalszug unter dem Sessionsmotto „Zusammen statt einsam – Stroelse Jecke feiern gemeinsam“ durch die Straßen.

Der alle zwei Jahre in Straelen stattfindende Karnevalszug ist für die Jecken traditionell der Höhepunkt der Session. „Wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr wieder ziehen können und sind sehr dankbar über die vielen Anmeldungen und Unterstützer, die den Karnevalszug möglich machen“, erklärt Stefan Terheggen, Pressesprecher der GKG „Narrenschiff“ Straelen. Im November vergangenen Jahres hatte die Karnevalsgesellschaft im Rahmen der Mitgliederversammlung entschieden, in der Session 2023 auch ohne Prinz zu ziehen. „Seitdem laufen die Vorbereitungen nicht nur bei uns, sondern auch bei den vielen Nachbarschaften, Freundeskreisen, Vereinen, Clubs und Musikkapellen auf Hochtouren“, sagt Terheggen. Wagen werden gebaut, Kostüme geschneidert und natürlich reichlich Wurfmaterial bestellt, so dass sich die Besucher, die auch in großer Zahl aus den benachbarten Niederlanden erwartet werden, am kommenden Sonntag auf ein buntes Bild in den Straelener Straßen freuen können.

Wiedersehen mit Ex-Garden

Insgesamt sind über 2.000 Teilnehmer in rund 70 Zuggruppen mit von der Partie, darunter sieben Musikvereine sowie Fußgruppen mit teilweise über 100 Teilnehmern. Sechs Gesellschaftswagen der GKG Narrenschiff sind im Einsatz, auf denen unter anderem die Alt-Prinzen, die Senatoren, der Elferrat und die Technische Abteilung durch die Straßen ziehen. „Mit dabei sind auch die Garden unserer früheren Straelener Tollitäten Prinz Marc, Prinz Hanjo und Prinz Heinz sowie Prinzessin Birgit“, kündigt Stefan Terheggen an. „Weil es in diesem Jahr keinen aktuellen Prinzen gibt, hat die GKG alle Prinzen und Garden eingeladen, in diesem Jahr noch einmal in vollem Gardeornat mitzuziehen.“ Spontane Anmeldungen zum Straelener Karnevalszug sind übrigens für jedermann noch möglich unter unter www.gkg-narrenschiff.de.

Zugweg bleibt unverändert

Der Zugweg hat sich gegenüber 2020 nicht geändert. Aufstellung ist ab 10 Uhr auf der Marienstraße und der Römerstraße. „Bis 12 Uhr sollten alle Gruppen ihren Platz eingenommen haben“, sagt Andreas Holla von der Zugleitung. Damit sich alle Zugteilnehmer auch gegenseitig sehen können, ziehen die Gruppen zunächst aneinander vorbei. Auf der Venloer Straße reihen sich dann die Gesellschaftswagen ein und um 13.11 Uhr startet der Karnevalszug 2023 dann offiziell – hoffentlich wieder angeführt von den Figuren „Nöll“ und „Anneliese“, die aufgrund des stürmischen Wetters in 2020 nicht mitziehen konnten.

Kommentiert wird der Karnevalszug wieder auf dem Marktplatz. Neben Pavillons und Imbisswagen wird hier auch ein Bühnenwagen aufgestellt, auf dem Chadia Hamade und Jessica Theunissen in ihren Paraderollen als „Willma Bier“ und „Anna Theke“ den Zug moderieren und alle Gruppen vorstellen werden. Dazu gibt es reichlich Party- und Karnevalsmusik zum Mitsingen, Schunkeln und Feiern.

Die Sicherheit aller Teilnehmer und Besucher ist oberstes Gebot bei allen Planungen. Das Zugleitungsteam hat gemeinsam mit den Behörden das Sicherheitskonzept für den Karnevalszug erstellt. „Die Zusammenarbeit aller Organisationseinheiten wie Stadt, Polizei, Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst, Technisches Hilfswerk und Verkehrskadetten Mettmann läuft reibungslos“, betont Andreas Holla. „Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar, denn nur so lässt sich eine so große Veranstaltung realisieren.“ Die Zugleitung appelliert auch in diesem Jahr an die Teilnehmer und Zuschauer des Karnevalszugs, auf Glas im und am Zug zu verzichten und stattdessen Plastikflaschen zu nutzen. Auch die Straelener Wirte unterstützen die GKG wieder bei diesem Anliegen und verzichten auf Glas im Ausschank.

Ab 10.30 Uhr wird die Straelener Innenstadt am Sonntag weiträumig abgesperrt, die Anwohner werden gebeten, sich darauf einzustellen. Voraussichtlich gegen 18 Uhr wird die Sperrung wieder aufgehoben. Mehrere Toilettenwagen sind entlang des Zugweges aufgestellt: unter anderem auf der Marienstraße, Römerstraße, Haydnstraße, Gelderner Straße und an der Klosterstraße. Erste-Hilfe-Stationen sind im Bereich Kirchplatz und Busbahnhof eingerichtet. Zwei Container, in denen die Zugteilnehmer ihr Verpackungsmaterial und andere Abfälle direkt entsorgen können, stehen auf der Gelderner Straße und auf der Venloer Straße.

Der Zugweg: Start: 13.11 Uhr Ecke Römerstraße und Venloer Straße

Zugweg: Venloer Straße, Johann-Giesberts-Platz, Westwall, Nordwall, Gelderner Straße, Markt, Kuhstraße, Gartenstraße, Annastraße, Beethovenstraße, Haydnstraße, Venloer Straße, Johann-Giesberts-Platz, Westwall, Klosterstraße, Markt, Gelderner Straße (Zugauflösung).