KREIS KLEVE. Die Außenstelle des Kreises Kleve am Fingerhutshof in Kalkar hat aktuell technische Probleme mit dem Anschluss an das Telefonnetz. Nach Auskunft des Netzbetreibers benötigt dieser voraussichtlich bis Dienstag, 14. Februar, um den Leitungsschaden zu beheben. In der Zwischenzeit hat der Kreis Kleve Rufumleitungen eingerichtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kalkar sind aktuell erreichbar unter Telefon 02821/85-9032 bis 9036 erreichbar.