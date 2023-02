KLEVE. Atemberaubende Artistik, legendäre Rock-Songs, eine einzigartige Show! Die pulsierende Energie eines Rockkonzerts verschmolzen mit der Faszination atemberaubender Zirkusartistik, das ist: „Rock the Circus“. Die Show mit Songs von AC/DC, Bon Jovi, Pink Floyd, Queen, den Red Hot Chili Peppers und vielen mehr gastiert am Donnerstag, 16. März, in der Klever Stadthalle.

Die größten Hits der Rock-Geschichte live gespielt von einer Sechsköpfigen Rockband sorgen für jede Menge Gänsehaut-Momente. Artistische Höchstleistungen internationaler Akrobaten steigern die Show zu einer neuen Kunstform – rasant, magisch, kraftvoll, unbändig und wild. „Rock the Circus“ ist noch bis Mai 2023 auf großer Deutschland-Tournee. Atemberaubende Akrobatik in der Luft, auf der Erde, auf Fahrrädern und Rollschuhen, magische Artistik mit Hula-Hoop-Reifen und Feuersbrünsten verschmelzen mit kraftvollen, auf die jeweilige Darbietung abgestimmten Rock-Hymnen und gefühlvollen Balladen. Für das optimale Live-Konzert-Feeling sorgt dabei eine hochkarätig besetzte Band aus sechs Profi-Musikern, die bereits mit internationalen Stars auf Tour waren und mit Musicalproduktionen wie „We will rock you“ oder „Hinter’m Horizont“ Erfolge feierten. Untermalt vom erstklassigen Lichtdesign entsteht so echte Zirkusmagie in einer mehr als zweistündigen, fesselnden Rock-Show.

„Rock the Circus“ bietet einen Abend für Augen und Ohren, für das Herz und die Seele, für Fans harter Rock-Musik und für schwärmerische Liebhaber faszinierender Zirkuskunst. Menschen, Songs & Sensationen: Hier wächst zusammen, was zusammengehört – atemberaubende Artistik und kraftvolle Rockmusik aus fünf Jahrzehnten. Kreativität und Risikobereitschaft, virtuose Fingerfertigkeit und der Mut zur großen Emotion: Das verbindet die Welt des Rock‘n‘Roll seit jeher mit der Welt des Zirkus. Ob unter der Kuppel eines Zirkuszeltes oder auf den Bühnenbrettern, die die Welt bedeuten – Künstler aus beiden Disziplinen eint die Freude am großen Auftritt und der Sinn für fulminantes Entertainment.

Mit Rock the Circus wurde eine Show kreiert, die legendäre Rocksongs mit vielseitigen Showelementen, Tanzperformances und hochklassiger Artistik verschmelzen lässt. Musik für die Augen – und Artistik für die Ohren. Zirkus und Rock waren sich selten näher.

