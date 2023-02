KREIS KLEVE. Unter dem Motto: „Together for a better Internet“ findet am Dienstag, 7.Februar, der sogenannte „Safer Internet Day“ statt. Interessierte Bürger haben die Möglichkeit, den Präventionsexperten der Kreispolizei Kleve, Kriminalhauptkommissar Stefan Hellwig, am kommenden Dienstag zwischen14 und 20 Uhr anzurufen. Unter Telefon 02821/5045000 können sie sich zum Thema Internetsicherheit informieren und einige Tipps, die zu mehr Sicherheit im Verhalten mit dem Internet beitragen, erhalten.