Corona-Testzentrum im Rathaus ab sofort geschlossen

GELDERN. Fast auf den Tag genau zwei Jahre gab es das Corona-Testzentrum im Foyer des Gelderner Rathauses. Wie die Stadt Geldern mitteilt, hat das Testzentrum in der Stadtverwaltung seinen Betrieb in dieser Woche nun eingestellt. Hintergrund sind zum einen die seit Monaten nachlassende Nachfrage sowie zum anderen die neuen Corona-Regelungen, die seit dieser Woche gelten und die Erfordernisse eines Corona-Testnachweises weiter eingeschränkt haben. Betrieben wurde das Testzentrum im Rathaus vom Gelderner Apotheker Philipp Kramer – bis Ende vorigen Jahres in Kooperation mit der DLRG Ortsgruppe Geldern-Walbeck. „In den vergangenen Monaten haben immer weniger Bürger die Teststelle aufgesucht, weshalb wir uns dazu entschieden haben, den Betrieb mit Beginn der neuen Corona-Regelungen in dieser Woche zu beenden“, erklärt Kramer. Das Zusammenspiel alle Beteiligten – also von Stadtverwaltung, DLRG und seinem Team – habe über die zwei Jahre jederzeit super funktioniert. „Deshalb möchte ich mich bei allen Beteiligten und meinem Team noch einmal für die gute Zusammenarbeit bedanken, durch die wir die Teststelle damals relativ kurzfristig aufbauen konnten.“