ALPEN. Nachdem sich der Musik- und Literaturkreis Alpen letztes Jahr wieder mit seinen Veranstaltungen Stück für Stück zurück in die Normalität tasten konnte, geht es 2023 genau dort weiter: Das Jahresprogramm für 2023 verspricht mit sechs Terminen die Rückkehr alter Bekannter wie auch Auftritte unterhaltsamer Neuzugänge. Von Musik bis Kabarett ist für beste Unterhaltung gesorgt.

Den Anfang macht das Arcadie-Quartett mit ihrem Konzert „Die sieben Quellen – Wassermusik für Flötenquartett“ am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Alpen. „Das Quartett war schon einmal hier, die Besucher waren äußerst angetan“, erklärt Kerstin Pieper, erste Vorsitzende des Vereins. In allen möglichen Stimmlagen, von der Kontrabassflöte bis zur Piccoloflöte, dreht sich das Konzert rund um das Thema Wasser, von der Quelle bis zur Mündung. Die unterhaltsame Moderation rundet den Abend ab. Der Vorverkauf startet am Montag, 27. Februar.

Zum klassischen Saxophon-Konzert mit dem „Cyclone Saxophone Quartet“ in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Menzelen bittet der Musik- und Literaturkreis hingegen am Sonntag, 23. April, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Alpen. Das internationale Quartett, bestehend aus deutschen., spanischen und lettischen Mitgliedern, hat nicht nur Stücke von Desenclos, Pierné und Tschaikowski parat, sondern verbindet dabei auch mehrere Musikstile miteinander. Vorverkaufsstart ist am Montag, 17. April.

-Anzeige-

Jazz-Frühschoppen im Juli

Sonntag, 2. Juli, sollten sich wiederum alle Freunde des Jazz-Frühschoppens freihalten. Im Lesegarten hinter dem Rathaus geht es bei leckeren Getränken mit dem Jazzorchester „Muckefuck“ musikalisch-köstlich zu. Mit „Liedern, die jeder kennt“, wie Pieper sagt, lädt der Dixieland-, Swing- und New Orleans-Jazz der 20er und 30er Jahre zum Mitschunkeln ein, wobei die Band ihre ganz eigene Interpretation der Klassiker hat. Der Eintritt ist frei.

Kurzfristig für das Programm organisiert werden konnte auch die Rückkehr des Niederrheinischen Jugendstreichorchesters unter der Leitung von Thomas Brezinka, Leiter der Dommusikschule Xanten. Am Sonntag, 27. August, um 17 Uhr erwartet die Besucher ein klassisches Konzert in der Evangelischen Kirche. Wie der zweite Vorsitzende des Musik- und Literaturkreises, Klaus Schäpers, sagt, könne man sich wieder auf ein hochklassiges Konzerterlebnis freuen, was auch mit der mehrjährigen Orchestererfahrung der zwölf- bis 18-jährigen Musiker zu tun habe. Karten gibt es ab Montag, 21. August.

Kabarett mit Stefan Verhasselt

Wer seine Lachmuskeln trainieren möchte, kann sich auf den Besuch von Kabarettist Stefan Verhasselt mit seinem Programm „Kabarett 5.0 – Zwischen den Zeilen“ am Sonntag, 22. Oktober, um 11 Uhr im Rathaus freuen. „Er ist der Niederrheiner unter den Kabarettisten und schon das dritte Mal hier in Alpen“, sagt Pieper, der es mit ihren Kollegen ein Anliegen war, das Angebot breit aufzustellen. Karten kosten im Vorverkauf (ab Montag, 25. September) und an der Abendkasse 20 Euro.

Den Jahresabschluss bildet am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr wieder ein offenes Singen mit dem Kirchenchor St. Walburgis Menzelen-Ost. Ein Klassiker, der seit der Gründung des Vereins fest zum Veranstaltungskalender gehört. Der Eintritt ist frei.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Alpen an der Information oder bei der Sparkasse am Niederrhein in Alpen für meist 15 Euro, an der Abendkasse dann für 18 Euro. Vereinsmitglieder zahlen die Hälfte, Kinder und Jugendliche sowie Studenten haben freien Eintritt.

Unter anderem mit dem Ziel, Papier zu sparen, verzichtet der Musik- und Literaturkreis Alpen von nun an darauf, die Programm-Flyer automatisch an seine Mitglieder zu verschicken. „Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, sagt Pieper, betont aber: „Wer ihn jedoch in Papierform haben möchte, bekommt ihn auf Anfrage selbstverständlich noch von uns zugeschickt.“ Interessenten können sich bei Geschäftsführer André Emmerichs unter Telefon 02802/912120 oder per Mail an andre.emmerichs@alpen.de melden. Hierüber kann man auch den Email-Newsletter anfordern. Außerdem liegen die Flyer an der Rathaus-Information und in der Sparkasse Alpen aus. Weitere Informationen gibt es zudem unter www.musikundliteraturkreis-alpen.de.