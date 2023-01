STRAELEN. Während in anderen Städten Karnevalsveranstaltungen teilweise abgesagt werden müssen, fanden in Straelen am vergangenen Wochenende die traditionellen Kappensitzungen statt. „Wir sind mehr als zufrieden“, so Schatzmeister Stefan Weirich der Großen Karnevalsgesellschaft Narrenschiff Straelen.

Bereits am vergangenen Donnerstag besuchten mehr als 600 Narren die erste Prunksitzung, am Freitag fanden mehr als 850 Besucher den Weg in die Straelener Bofrost-Halle. Zur Verabschiedung des 1. Straelener Dreigestirns am Samstag waren im Sitzungssaal noch einige Plätze frei, aber die Anwesenden erlebten am Samstagabend eine kurzweilige und temporeiche Prunksitzung.

Erster Höhepunkt war die Verabschiedung des 1. Straelener Dreigestirns. Prinz Schrödel I. (Norbert Schreurs), Jungfrau Lombine I (Lambert Brimmers) und Bauer Schurti I. (Stefan Schurter) nebst Prinzengarde sagten mit einem professionellen Video „Tschüss“. Nach der längsten Amtszeit der Straelener Karnevalshistorie aber der kürzesten Karnevalszeit gab es zum Abschied noch einmal langanhaltenden Applaus des Publikums.

Nach diesem emotionalen Moment legte die Prunksitzung an Tempo zu und „Andi Adilette“ (Andreas Gey) zeigte bei seinem Debut in der Bütt eine gelungene Rede und bot sich direkt als neuer Trainer der Regionalligakicker des SV Straelen an – die zwei Wochen Zeit wären noch seinem Terminkalender frei. Nach dem rasanten Tanz der Ehrengarde der GKG Narrenschiff nahmen „Wilma Bier“ und „Anna Theke“ (Jessica Verbeek und Chadia Hamade) in ihrem Zwiegespräch die Straelener „Wallfahrt“ und weitere lokale Themen auf die närrische Schippe. Für ein eher unfreiwilliges Highlight sorgte Präsident Hanjo Erkens, der durch Probleme bei der Beleuchtung die Namen nahezu aller Ehrengäste bunt mischte und damit die Besucher bestens amüsierte. Als Profis in der Bütt präsentierten sich hingegen „Labbes on Dierkes“, die einen kurzweiligen Auftritt zeigten und anschließend in einem Facebook-Post das aufmerksame Straelener Publikum lobten.

Die tänzerischen Darbietungen der „Ackerperlen“ auf Auwel-Holt, der wie immer gut aufgelegten „Security Steps“ und der Männertanzgruppe „Rocket Dancing“ rundeten das Programm ebenso ab, wie die Auftritte der Band „Saitensprung“ und den „Genrations“. Mutter und Tochter konnten bei ihrem gemeinsamen Debut stimmlich überzeugen. Die „Kleefse Tön“ zeigten, wie Blas- und Karnevalsmusik einen Saal zum Kochen bringen kann und bliesen zum großen Finale der gut fünfstündigen Sitzung.

Parallel laufen schon die Vorbereitungen für das Kleinkarnevalswochenende in Straelen. Am Sonntag, 12. Februar, wird endlich wieder der Straelener Karnevalszug durch die Straßen der Stadt ziehen. Pünktlich um 13.11 Uhr wird sich der Zug an der Ecke Venloer Straße/Römerstraße in Bewegung setzen und mit vielen Musikgruppen, Wagen und Fußgruppen für ein farbenprächtiges Bild sorgen – Anmeldungen zum Zug sind unter www.gkg-narrenschiff.de auch kurzfristig noch möglich.

Termine: Zur 1. Stroelse Frauensitzung lädt die GKG Narrenschiff Straelen am Samstag, 4. Februar, um 16.11 Uhr in das Eventzelt „An der Bleiche“ in Straelen ein. Einlass ab 14.11 Uhr.

Die 1. Herrensitzung in Straelen, veranstaltet von KarnEvent, findet am Sonntag, 5. Februar, ab 11 Uhr im Eventzelt „An der Bleiche“ statt.

Tickets unter www.eventim.de.