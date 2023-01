BEDBURG-HAU. Ein 30-jähriger Fahrer aus Goch war heute gegen 13.30 Uhr mit seinem VW Polo auf der Berk’schen Straße in Richtung Till unterwegs. Als er die Kreuzung an der B57 (Kalkarer Straße) überqueren wollte, kollidierte der Polo mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Polizeifahrzeug, das besetzt mit vier Polizeibeamten auf der B57 in Richtung Kleve unterwegs war. Der Polo traf den Einsatzwagen an der Fahrerseite. Bei dem Zusammenstoß wurden nach jetzigem Kenntnisstand zwei Polizeibeamte schwer verletzt, zwei weitere Beamte in dem VW Bus und der Polo-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser. Nach dem Unfall war die B57 auf dem Streckenabschnitt zwischen Kalkar und Moyland in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz waren 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau. Zur Unfallaufnahme wurden Einsatzkräfte der Polizei Wesel hinzugezogen. Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.